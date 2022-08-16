Война Сто семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 августа читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня войны смотрите здесь.

Главные новости:

Очевидцы сообщили о взрывах а военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма.

На севере Крыма на складе боеприпасов в 20 километрах от Джанкоя произошел взрыв и пожар. Взрывы повредили железнодорожное полотно. Минобороны РФ назвало взрывы «диверсией».

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии.

Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что в Донецке погибла журналистка телеканала RT.

В Москве Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить бот с данными военных РФ, участвующих в войне в Украине, и на 7 миллионов рублей за неудаленный контент «с призывами к диверсиям на железных дорогах».

Мэр Харькова заявил о масштабном обстреле города. Ракетные удары, по его словам, были нанесены по пяти из девяти районов. Об обстреле также сообщили власти Краматорска.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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