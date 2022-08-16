Война Сто семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 августа читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Очевидцы сообщили о взрывах а военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма.
- На севере Крыма на складе боеприпасов в 20 километрах от Джанкоя произошел взрыв и пожар. Взрывы повредили железнодорожное полотно. Минобороны РФ назвало взрывы «диверсией».
- Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии.
- Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что в Донецке погибла журналистка телеканала RT.
- В Москве Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить бот с данными военных РФ, участвующих в войне в Украине, и на 7 миллионов рублей за неудаленный контент «с призывами к диверсиям на железных дорогах».
- Мэр Харькова заявил о масштабном обстреле города. Ракетные удары, по его словам, были нанесены по пяти из девяти районов. Об обстреле также сообщили власти Краматорска.
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Корреспондент «Суспильне» сообщает, что в Житомире слышны взрывы.
На военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма слышны взрывы и видны клубы черного дыма, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев.
Военные и правоохранительные органы проверяют версию о возможной атаке беспилотника на склад боеприпасов, рассказал источник издания. Официальные лица в Крыму пока не комментировали ситуацию.
Ранее 16 августа в селе Майское Джанскойского района Крыма произошли взрывы на складе боеприпасов на территории воинской части и пожар на электрической подстанции «Джанкой». В Минобороны РФ назвали взрывы в Джанкойском районе «диверсией».
Мировой судья назначил Telegram еще один штраф, на этот раз в размере 7 миллионов рублей
Telegram, сообщает «Интерфакс», признан виновным в неудалении информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ).
Согласно материалам дела об административном правонарушении, речь идет о контенте с призывами к диверсиям на железных дорогах для затруднения перемещения техники Вооруженных сил РФ, а также «рассуждениями об анархизме».
Ранее сегодня Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить бот с данными военных РФ, участвующих в войне в Украине.
Минобороны РФ назвало взрывы на складе в Джанкойском районе «диверсией»
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают даже официальные представители сторон конфликта.
Власти Украины заявили, что им удалось вернуть тела еще 19 погибших военных
«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников», — сообщило министерство интеграции в своем телеграм-канале, не став уточнять никаких других подробностей.
Ранее сегодня представители самопровозглашенной ДНР заявляли, что в Донецке погибла журналистка телеканала RT.
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии
Такое решение вынес Советский районный суд Уфы. Протокол в отношении Шевчука составили после концерта ДДТ в Уфе в мае. Во время выступления Шевчук, в частности, высказался о родине и президенте: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина». Также он говорил, что у него «страшно болит душа» из-за конфликта в Украине. «Мы против войны», — сказал музыкант.
Пока суд рассматривал составленный на лидера ДДТ административный протокол Павел Чиков опубликовал антивоенное заявление Юрия Шевчука. «Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена», в частности говорится в этом документе.
Кадры, снятые очевидцами в Крыму
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
«Газпром» заявил, что цены на газ в Европе зимой могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Сегодня утром биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 2450 долларов за тысячу кубометров.
Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что разборка самолетов на запчасти - «это мировая практика»
«На самом деле это выдумка не нашей российской авиации… это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов», — цитирует Мантурова РИА Новости.
Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать… с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса — то такая практика всегда имела место быть. Как я хочу еще раз повторить — это не российская практика, а международная.
Из-за санкций, как сообщалось, российские авиакомпании, лишившиеся доступа к запчастям и сервисному обслуживанию своих самолетов иностранного производства, вынуждены разбирать воздушные суда.
В частности, агентство Reuters в начале августа сообщало со ссылкой на источники, что «Аэрофлот» разобрал как минимум один самолет Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350. Также оборудование сняли с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
Сервис Twitch оштрафован московским судом на 2 миллиона рублей за неудаление «фейков» о «спецоперации» в Украине
Штраф назначил мировой судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев, сообщает «Интерфакс». Поводом для штрафа стало 31-секундное видео, которое, как утверждали на суде представители Twitch, не содержит никаких фактических данных ни о действиях Вооруженных сил РФ, ни о войне.
Ранее сегодня Вахрамеев оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить бот с данными военных РФ, участвующих в спецоперации на Украине.
Концерн «Алмаз-Антей» готов заняться восстановлением аэропортов в Донбассе. Первым объектом может стать аэропорт Мариуполя
Об этом, сообщает РИА Новости, заявил на форуме «Армия-2022», проходящем в Московской области, представитель руководства концерна.
«Алмаз-Антей», в числе прочего, занимается разработкой и производством систем ПВО, оружия для самолетов и бронетехники, снарядов и ракет.
По состоянию на 11:00 мск, задерживается прибытие шести поездов, следующих в Крым, и одного — из Крыма, сообщили «Интерфаксу» в компании «Гранд Сервис Экпресс», осуществляющей железнодорожное сообщение с Крымом.
В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 километр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Из-за повреждений пассажирские поезда, следующие на полуостров из России, будут останавливаться на станции Владиславовка, расположенной недалеко от Феодосии. «Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — заявил Аксенов.
Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что уже задержаны три поезда, в которых следовали 2 тысячи человек. До вечера на этом участке должны пройти еще пять поездов, на которых следуют почти 3 тысячи человек, рассказал собеседник агентства.
Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить бот с данными военных РФ, участвующих в войне в Украине, сообщает ТАСС.
Штраф назначил мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамев. Мессенджер признали виновным в неудалении контента, подлежащего удалению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), уточняет «Интерфакс».
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном российскими войсками городе произошли два взрыва возле подстанции, после чего было прервано вещание российского телевидения.
Российские телеканалы начали вещать в городе в середине марта, вскоре после того, как его заняли российские войска.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
Ежедневная сводка 16 августа посвящена Черноморскому флоту РФ и его роли в войне.
- Корабли Черноморского флота России продолжают занимать строго оборонительную позицию, при этом их патрульные миссии, как правило, ограничиваются водами в пределах видимости побережья Крыма. Это контрастирует с повышенной активностью российского флота в других морях, характерной для этого времени года.
- Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных операций, но в настоящее время изо всех сил пытается сохранить эффективный контроль над морем. Он потерял свой флагманский крейсер «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над Змеиным островом.
- Ограниченная в настоящее время эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в данный момент в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы для давления на российские сухопутные войска в другом месте.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритания в этом конфликте поддерживает Украину.
Путин заявил о попытках «западных глобалистских элит» противостоять формированию «многополярного мироустройства»
Об этом говорится в обращении президента РФ к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Западные глобалистские элиты», говорится в обращении, провоцируют хаос, разжигают застарелые и новые конфликты, реализуют политику так называемого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития.
Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм.
Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми.
Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, — переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит.
Полностью обращение Путина можно прочитать на сайте Кремля.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что журналистка российского телеканала RT погибла в Донецке
«В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ „Лепесток“ ранена девушка 1997 года рождения — репортер российского телеканала RT (Russia Today). От полученных ранений скончалась в больнице», — цитирует «Интерфакс» сообщение Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.
Подробности произошедшего, в том числе имя журналистки, в сообщении не приводятся.
Представители ДНР в начале августа обвинили украинских военных в том, что они обстреляли Донецк кассетными боеприпасами с минами «Лепесток». Жителям города тогда рекомендовали не выходить на улица до завершения разминирования.
Также о ночном обстреле заявил и мэр Краматорска Александр Гончаренко. По его словам, жители города не пострадали, но есть разрушения.
«Устанавливается тип оружия из которого обстреливали. Скорее всего, РСЗО», — сообщил Гончаренко, пишет «Политика Страны».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем, которую распространяют представители конфликтующих сторон.