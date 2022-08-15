Война Сто семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
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Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
- На Славянском направлении противник вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое — Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.
- На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края украинской обороны. Нанес авиационные удары в районе Соледара. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
- На Авдеевском направлении российские военные с целью улучшения тактического положения вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел. В направлении населенного пункта Времовка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 173-й день с начала российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает трансляцию о главных событиях этой войны.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.