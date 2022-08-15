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Война Сто семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 августа читайте здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

  • На Славянском направлении противник вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое — Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.
  • На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края украинской обороны. Нанес авиационные удары в районе Соледара. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
  • На Авдеевском направлении российские военные с целью улучшения тактического положения вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел. В направлении населенного пункта Времовка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

Здравствуйте. Сегодня 173-й день с начала российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает трансляцию о главных событиях этой войны.

Хронику предыдущего дня читайте здесь.