«Газпром» заявил, что отремонтированную турбину Siemens невозможно вернуть на «Северный поток» из-за санкций

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Турбину производства Siemens из-за санкций невозможно вернуть после ремонта на компрессорную станцию «Портовая» — отправную точку газопровода «Северный поток — 1». Такое заявление, сообщает «Интерфакс», вечером 3 августа распространил российский газовый концерн.

Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной.

Заявление «Газпрома» было сделано через несколько часов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц приехал на завод Siemens Energy в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур и осмотрел турбину Siemens для «Северного потока — 1», которую Канада по просьбе Германии согласилась вернуть в Россию после ремонта, несмотря на санкции.

«Газпром» утверждает, что из-за необходимости ремонта турбин, произведенных Siemens, вынужден резко сократить поставки по «Северному потоку -1». В июне поставки были сокращены до 40% от плановой мощности из-за того, как объяснял «Газпром», что из Канады не могут вернуть турбину, находившуюся там на ремонте. В июле для ремонта отключили еще одну турбину, заявлял российский газовый монополист, и поставки были сокращены до 20% от плановой мощности. В Европе, в свою очередь, подозревают, что настоящая причина сокращения поставок — попытка оказать давление на ЕС, который поддерживает Украину и из-за войны принял несколько пакетов санкций в отношении России.

Подробнее про поставки российского газа в Европу

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?

Подробнее про поставки российского газа в Европу

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?