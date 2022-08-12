В самопровозглашенной ДНР назначили на 15 августа суд над гражданами Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавшими на стороне Украины

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Верховный суд самопровозглашенной ДНР 15 августа рассмотрит уголовное дело пяти иностранцев, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде, обвиняемые: гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Заседание, по словам собеседника агентства, будет закрытым.

Если вина подсудимых будет доказана, по законам самопровозглашенной республики им грозит наказание вплоть до смертной казни, моратория на которую в ДНР нет.

В июне в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Их обвинили в наемничестве из-за того, что они воевали на стороне Украины.

Джон Хардинг — парамедик полка «Азов», Дилан Хилли, как сообщалось, также воевал в Мариуполе, а Эндрю Хилл, объявляло Минобороны РФ, сдался в плен в Николаевской области. МИД Швеции 5 августа подтверждал задержание Матиаса Густавссона. МИД Хорватии также заявлял, что располагает информацией о готовящемся суде над Векославом Пребегом, подчеркивая, что «отвергает обвинения и не считает их обоснованными и легальными, так как они противоречат международному праву и международным конвенциям о действиях с захваченными гражданскими лицами и военнопленными».

Правозащитники, ученые и деятели культуры в связи с судами над иностранцами призвали президента РФ Владимира Путина предложить главе самопровозглашенной ДНР ввести мораторий на смертную казнь.

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