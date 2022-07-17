BBC News: в Мариуполе взяли в плен гражданина Великобритании Джона Хардинга

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Гражданин Великобритании, парамедик украинского полка «Азов» Джон Хардинг попал в российский плен во время войны в Украине, сообщает BBC News.

Хардинг попал в плен в мае 2022 года в Мариуполе, когда украинские военные, находившиеся на заводе «Азовсталь», вынужденно сдались российским войскам. Об этом стало известно из видео, в котором Хардинг попросил о помощи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и заявил, что ему грозит смертная казнь. Хардинг находится на территории, контролируемой самопровозглашенной ДНР.

Родственники и друзья пленного подтвердили BBC News, что это Джон Хардинг. МИД Великобритании находится на связи с его семьей.

Джон Хардинг примкнул к полку «Азов» в 2018 году в качестве парамедика. Своим друзьям он говорил, что служит в Национальной гвардии Украины (в ее состав входит упомянутый полк).

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В июне в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Их обвинили в наемничестве из-за того, что они воевали на стороне Украины. В июле еще двум британцам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу — предъявили обвинения в наемничестве. 10 июля, как заявили в ДНР, в плену умер британец Пол Ури.

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