Правозащитники, ученые и деятели культуры призвали Путина предложить главе самопровозглашенной ДНР ввести мораторий на смертную казнь

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Российские правозащитники, ученые и деятели культуры написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предложить властям самопровозглашенной ДНР ввести мораторий на применение смертной казни. Письмо президенту РФ опубликовано на ресурсе Change.org.

Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике. Mы просим Вас о милосердии. Мы просим Вас предложить главе Донецкой народной республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую народную республику.

Авторы письма со ссылкой на исторические примеры уверяют, что смертная казнь не свойственна ни русской культуре, ни российскому государству. В частности, они вспоминают указ императрицы Елизаветы 1744 года, который приостановил применение смертной казни в России раньше, чем это было сделано в Западной Европе.

Свои подписи под открытым письмом поставили режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталия Евдокимова, член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, академики РАН Александр Чаплик и Николай Розанов, а также профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев и лингвист Светлана Бурлак.

12 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Этот указ отменил мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР.

В начале июня Верховный суд самопровозглашенной республики приговорили к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна по статьям о захвате власти и наемничестве.

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