В сети «Вкусно и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Хэппи Мила»

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В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» появятся аналоги бургера «Биг Мак» и мороженого «Макфлурри», а также детского набора «Хэппи Мил». Об этом РБК заявил гендиректор сети Олег Пароев.

Пароев объяснил, что на данный момент в меню пока нет аналога «Биг Мака», так как в нем содержится специальный соус, который компания не имеет права использовать — сейчас во «Вкусно и точка» работают над рецептом его замены.

В случае с «Макфлурри» сложность заключается в том, что для его производства «Макдоналдс» использует запатентованную технологию проворачивания ложки в мороженом («флурирг»).

По словам Пароева, замены «Биг Мака» и «Макфлурри» появятся «в самое ближайшее время». Он выразил мнение, что потребители «абсолютно не заметят разницы с продуктом, к которому они привыкли».

Первые рестораны сети «Вкусно и точка» открылись 12 июня. По условиям сделки с «Макдоналдсом» новые владельцы не могут использовать названия самых популярных блюд.

В начале июля в части ресторанов «Вкусно и точка» из меню убрали картофель-фри. В компании объяснили это «неурожайным годом».