Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили
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В ночь на 5 июля на российском сайте IKEA началась финальная распродажа, объявленная перед уходом компании из России. Компания сообщила о готовящейся акции утром 4 июля, подчеркнув, что она будет продолжаться «в течение нескольких недель, пока товары есть в наличии». Ранее IKEA провела распродажу для своих сотрудников — и она проходила непосредственно в магазинах сети.
Проблемы с доступом к сайту начались уже вечером 4 июля, а после полуночи он перестал работать. Пользователи не могли попасть в личный кабинет, добавить товары в корзину, отследить заказ — у некоторых сайт оказался вовсе недоступен. «Что-то пошло не так…», — говорилось в одном из сообщений, которое видели пользователи.
В первые часы компания сообщила о «технических сложностях с оформлением и отслеживанием статуса заказа», и пообещала «починить все как можно быстрее». Днем 5 июля IKEA сообщила, что «по техническим причинам» вручную обрабатывает заказы, поскольку товары нельзя добавить в корзину, а затем — что покупки временно невозможно оформить как на сайте, так и через центр поддержки клиентов.
Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте.
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