Война Сто семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Преподавателя из Барнаула Алексея Аргунова в конце июля оштрафовали за сочувственные эмодзи под чужими постами о войне.

Преподавателю назначили штраф 30 тысяч рублей, эта сумма, пишет «Алтапресс», поговорившая с Аргуновым в начале августа, почти равна двум его зарплатам в колледже. На 17 тысяч рублей он содержит себя, свою супругу, которая тяжело болеет, и 85-летнюю маму.

В колледже, по словам Аргунова, не знают, что на него составили административный протокол о «дискредитации» армии. Преподаватель боится, что когда все станет известно, он может потерять работу.

По мнению Аргунова, полиция заинтересовалась эмодзи, которые он поставил под постами в «Одноклассниках», по требованию ФСБ. В 2021 году, рассказал «Алтапресс» преподаватель, он подписал в интернете петицию о закрытии одной из госорганизаций в сфере образования. Тогда в колледж пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось, что преподаватель подрывает доверие к органам государственной власти. «Сотрудники проводили проверку, попросили у директора колледжа разъяснение. Никаких нарушений по итогам не выявили», — рассказал он.

Рассмотрение апелляции на решение о штрафе назначено на 31 августа. Если обжаловать штраф не удастся, сказал Аргунов, он намерен попросить деньги «у добрых людей». «Думаю, они обязательно найдутся», — сказал преподаватель.