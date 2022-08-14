Война Сто семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 13 августа — здесь.
Главные новости:
- Украинские власти сообщили о ночных обстрелах Никополя, Николаева и населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.
- Amnesty International заявила, что ее вызвавший критику отчет о нарушениях со стороны ВСУ проверят независимые эксперты.
- Литва поддержала идею ввести визовые ограничения для россиян на уровне ЕС. Дания заявила, что готова обсуждать их. Финляндия сообщила, что может ограничить время приема заявок на визы.
- Минобороны РФ заявило о захвате поселка Пески в Донецкой области. Украина это не подтвердила. Контроль над Песками мог бы дать российской армии возможность развернуть наступление на Авдеевку.
- Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до «выборочного дефолта» и «ограниченного дефолта» в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу до 2024 года.
- Появились сообщения, что в Крыму при попытке попасть на фронт задержан Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной ДНР. Стрелков заявил, что находится на свободе.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Президент Украины Владимир Зеленский каждый день публикует подборки фотографий, иллюстрирующие главные события, происходящие в стране. Воскресную подборку Зеленский посвятил украинским военным, написав:
Должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев и ничего не смогут сохранить. Мы все освободим.
Преподавателя из Барнаула Алексея Аргунова в конце июля оштрафовали за сочувственные эмодзи под чужими постами о войне.
Преподавателю назначили штраф 30 тысяч рублей, эта сумма, пишет «Алтапресс», поговорившая с Аргуновым в начале августа, почти равна двум его зарплатам в колледже. На 17 тысяч рублей он содержит себя, свою супругу, которая тяжело болеет, и 85-летнюю маму.
В колледже, по словам Аргунова, не знают, что на него составили административный протокол о «дискредитации» армии. Преподаватель боится, что когда все станет известно, он может потерять работу.
По мнению Аргунова, полиция заинтересовалась эмодзи, которые он поставил под постами в «Одноклассниках», по требованию ФСБ. В 2021 году, рассказал «Алтапресс» преподаватель, он подписал в интернете петицию о закрытии одной из госорганизаций в сфере образования. Тогда в колледж пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось, что преподаватель подрывает доверие к органам государственной власти. «Сотрудники проводили проверку, попросили у директора колледжа разъяснение. Никаких нарушений по итогам не выявили», — рассказал он.
Рассмотрение апелляции на решение о штрафе назначено на 31 августа. Если обжаловать штраф не удастся, сказал Аргунов, он намерен попросить деньги «у добрых людей». «Думаю, они обязательно найдутся», — сказал преподаватель.
Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким утром сообщал, что порт Николаева был обстрелян из РСЗО «Град», а из РСЗО «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. «Политика Страны» публикует видео, на котором, как утверждается, показана одна из выпущенных накануне по городу ракет.
Президент Латвии Эгил Левитс считает необходимым не только прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам, но и пересмотреть решения по уже предоставленным гражданам РФ видам на жительство (ВНЖ) в стране.
«Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — заявил Левитс на слете политически репрессированных в Икшкиле 13 августа (цитата по Delfi).
Он также вновь напомнил, что жителям Латвии, которые получат российское гражданство, не будут выдавать виды на жительство. «Они должны будут покинуть нашу страну», — сказал Левитс.
Вчера во второй половине дня появились сообщения, что в Крыму при попытке попасть на фронт задержан Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной ДНР.
Стрелков заявил, что находится на свободе (но не уточнил — где). «В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас», — написал он.
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что ночью обстрелу подвергся поселок Северный, входящий в состав города.
Северный — ближе всего к линии фронта, которая проходит сейчас в районе сел Долина и Богородичное, пишет «Политика Страны».
Страны Восточной Европы, входящие в НАТО, просят Альянс и Соединенные Штаты усилить их оборону
Как пишет The Washington Post, о необходимости нарастить оборонный потенциал на фоне войны в Украине говорят власти Польши, Латвии и Эстонии.
В частности, речь идет о современных вооружениях, соответствующих стандартам НАТО, которые должны заменить технику и оборудование советских времен, часть которых были переданы Украине.
Кроме того, страны — члены НАТО от Восточной Европы просят США направить в регион дополнительные силы. В последнее время американский контингент в Европе было увеличен на 20 тысяч человек, до 100 тысяч. Однако этого, вероятно, недостаточно. Так, сейчас в Латвии дислоцировано около 600 американских военных. Прошлой зимой в Латвии несли службу около 100 военнослужащих США. Местные власти отмечают, что такого усиления недостаточно.
Источник в правительстве США сообщил изданию, что рассматривается возможность создания тренировочных баз и другой военной инфраструктуры в странах Балтии, а также напомнил, что Соединенные Штаты в этом году увеличили расходы на обеспечение безопасности в этом регионе Европы до 180 миллионов долларов.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- На прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была перегруппировка подразделений для усиления позиций на юге Украины. Однако в Донбассе поддерживаемые Россией силы — в основном ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики — продолжают предпринимать попытки наступления к северу от Донецка.
- Особенно ожесточенные бои развернулись в поселке Пески, недалеко от аэропорта Донецка. Этот район находится на передовой линии противостояния в Донбассе с 2014 года. Российское наступление, вероятно, направлено на то, чтобы обезопасить шоссе М04 — основной подход к Донецку с запада.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритания в этом конфликте поддерживает Украину.
Украинские власти сообщили о ночных обстрелах Никополя, Николаева и населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях
В Никополе зафиксировано около 20 прилетов, повреждены жилые и административные здания. Люди, по имеющимся данным, не пострадали.
В Николаеве из РСЗО «Град» была обстреляна инфраструктура порта, а из РСЗО «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранен один человек, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
В Харьковской области обстреляна Змиевская община, заявили местные власти, пострадали три человека.
В Донецкой области в населенном пункте Красногоровка из-за обстрелов три человека погибли, еще 10 получили ранения, объявил глава региона Павел Кириленко.
Также вечером 13 августа и утром 14 августа были не менее 15 раз обстреляны населенные пункты Луганской области, пишет «Украина Сейчас». Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Харьковском направлении противник продолжает артобстрелы по линии соприкосновения. Российские войска пытались провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, но были вынуждены отступить. На Славянском направлении противник предпринял попытку прорвать оборону ВСУ у населенного пункта Долина, но был отбит.
- На Краматорском направлении российские войска предприняли попытку разведки боем в районе Серебрянки, под ответным огнем были вынуждены отступить. Попытка штурма в районе Спорного также успеха не имела. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались наступать в районе Зайцево и возле Соледара, а на Авдеевском направлении — в районе Красногоровки и Песков. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.
- На Новопавловском и Запорожском направления противник предпринял попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
«BBC News Украина» опубликовала интервью инженера Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных и специалистов Росатома. Он утверждает, что на территории атомной станции размещено большое количество военной техники, а регулярные обстрелы, которым подвергается АЭС, устраивают сами российские военные. «Би-би-си» не раскрывает имя и должность своего собеседника из соображений безопасности. «Медуза» публикует выдержки из его интервью.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 172 дня. Спасибо, что вы все это время с нами.