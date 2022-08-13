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Российский военный конвой на дороге, ведущей к Запорожской АЭС, 1 мая 2022 года AP/ Scanpix / LETA

«BBC News Украина» опубликовала интервью инженера Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных и специалистов Росатома. Он утверждает, что на территории атомной станции размещено большое количество военной техники, а регулярные обстрелы, которым подвергается АЭС, устраивают сами российские военные. «Би-би-си» не раскрывает имя и должность своего собеседника из соображений безопасности. «Медуза» публикует выдержки из его интервью.

Об обстрелах

На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, свежие парогенераторы. Сейчас там расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя «прилеты» из Никополя.

Представители Росатома два месяца просили нас провести им экскурсии по ЗАЭС. Они очень интересовались, а как у нас то или иное устроено. Требовали карты, говорили об обмене опытом. А затем начались обстрелы. Они знают, куда стрелять, чтобы было «больно», но «не смертельно». Они как вертухаи в СИЗО или сотрудники ФСБ бьют так, чтобы синяков не было, но ты запомнил навсегда.

Сотрудники Росатома всегда знают, когда будет обстрел. Они первыми эвакуируются с промплощадки, если становится горячо. А вот некоторые российские военные, когда, как они говорят, что ВСУ «обстреливают» станцию, спокойно гуляют по территории, зная, что стреляют именно они.

Об угрожающей аварии

Последствия обстрелов не слишком критичны для Украины в целом, но критичны для ЗАЭС. Атомная электростанция не может работать «в никуда». Она должна отдавать электроэнергию в энергосети. Если вдруг все потребители исчезают — станция «захлебывается», энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый «блэкаут».

Россияне специально устраивают нам «блэкаут», чтобы потом «помочь» — ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, а затем дадут нам план «соединения» с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой.

На Чернобыль это не похоже. Это ближе к тому, что произошло на Фукусиме. На Фукусиме была катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, была разрушена герметичная зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу. Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины — это не природная беда, это обстрелы русской армии. Мы провели ряд модернизаций, чтобы не допустить фукусимский сценарий. Но то, что здесь вытворяет российская армия, — это ядерный терроризм.

О работе украинского персонала станции

Россияне не общаются с персоналом станции, потому что персонал станции не общается с ними. С первого дня оккупации исчезает наш персонал. Людей похищают по определенному алгоритму. Сначала — общественных активистов Энергодара. Далее — участников АТО и их родственников. Далее — всех, кто идентифицирует себя как украинец. Они пытают их насмерть. Недавно нашего штатного аквалангиста из гидроцеха хотели заставить нырять в бассейны для охлаждения воды и искать заброшенное оружие. Он отказался. Его забили до смерти.

Коллектив станции подавлен. Мы живем в оккупации без нормальной связи, без магазинов, банкоматов, цивилизации. Покупаем еду из багажников машин на рынках. Люди испытывают постоянный страх.

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