Российского журналиста Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. За час до въезда Booking.com отменил его бронь, оформленную с российской банковской карты

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Пограничники не пустили в Эстонию журналиста издания 29.ru из Архангельска Ярослава Вареника после того, как не смогли подтвердить бронь его хостела. Вареник сообщил о случившемся в своих соцсетях. «Еду автостопом в Питер, так как мне запретили въезд в Эстонию и аннулировали визу», — написал Вареник. В справке, выданной журналисту (копия документа есть в распоряжении «Медузы»), говорится, что «условия и цель пребывания не были обоснованы».

Вареник в ночь на 14 августа на автобусе приехал на российско-эстонскую границу в Нарве. У него была туристическая виза, выданная Эстонией. По словам журналиста, сперва он семь часов провел на российской границе.

[Российские пограничники] спрашивали, приношу ли я жертвоприношения, как отношусь к сатанистам. Затем огромное количество внимания уделили Алексею Навальному. Спрашивали про отношение к войне… Читали переписки в воцапе и телеграме. Если им не нравились ответы [на их вопросы], кричали: «Ты что тупой?» Угрожали уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Подходили и нависали надо мной. Автобус уехал без меня.

После того, как Вареника отпустили с российской границы, его на два часа задержали на эстонском пограничном пункте, рассказал журналист телеканалу . Пограничники осмотрели его вещи, а также попытались проверить бронь его хостела, но не смогли это сделать и выдали справку об аннулировании визы.

В беседе с «Медузой» Ярослав Вареник подчеркнул, что бронь отменили из-за того, что при оформлении на сайте Booking.com он использовал российскую банковскую карту.

Я ехал по туристической визе к подруге в гости — была бронь на две ночи в хостеле в Таллине, но мне утром отменили бронь, из-за русской карты. В общем, получилось так: я забронировал хостел на Booking.com, мне дали это сделать с русской карты. И эта бронь действовала до 10 утра сегодняшнего дня, но в 10 утра ее отменили, а в 11 часов мне отказали в визе.

Ярослав Вареник рассказал, что смог оформить бронь в Таллине с российской карты, поскольку специально искал вариант с оплатой на месте. Вареник подчеркнул, что поехал в Евросоюз не для того, чтобы эмигрировать, а в отпуск, который он планировал провести в Эстонии и Финляндии. После случившегося Вареник обнаружил, что Booking.com еще 8 августа заблокировал его аккаунт.

В 2019 году у Ярослава Вареника провели обыск и арестовали его банковский счет в рамках расследования дела , а в июле 2021 года его вызвали на допрос по этому же делу в качестве свидетеля. В феврале 2022 года, рассказал журналист в беседе с «Медузой», его допрашивали по делам Алексея Навального. Кроме того, в 2019 году, сообщил «Дождь», Вареника оштрафовали по статье об экстремизме из-за новости, которую он опубликовал. В ней он рассказывал о жителе Архангельска, которого также оштрафовали за экстремизм.

На этой неделе Эстония объявила, что с 18 августа запретит въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские визы. По визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения, въезд в Эстонию пока будет возможен, но правительство рассматривает пути не пускать граждан России с любыми визами.

В ночь на 13 августа из Эстонии выслали двух сотрудников российского издания «Известия», которые, по утверждению властей, приехали в страну по туристическим визам и вели пропагандистскую деятельность в Нарве. Работа во время поездок с туристическими целями является нарушением визового режима. Журналистам «Известий» запретили въезд в Эстонию на три года.

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