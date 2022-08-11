Эстония закроет границы для граждан России. Страны Балтии призывают ЕС полностью запретить выдачу виз россиянам Канцлер Германии заявил, что ему «трудно согласиться» с этой идеей

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Эстония решила запретить въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские визы. Решение вступит в силу на следующей неделе, 18 августа, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Исключение сделают для близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, сотрудников транспортных компаний, а также тех, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям. Запрет не затрагивает людей, имеющих право свободного передвижения в соответствии с законодательством Евросоюза.

Также в Эстонию можно будет въехать по визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения. Правительство Эстонии позже намерено обсудить, как запретить въезд россиян с любыми шенгенскими визами.

«Возможность для российских граждан массово посещать Эстонию или Европу через Эстонию не соответствует духу введенных нами санкций», — заявил глава МИД страны (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, у России не должно быть «возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан».

Министр добавил, что Эстония также прекратит выдачу виз для работы, учебы и ведения бизнеса. Студентам, которые завершают обучение в эстонских высших учебных заведениях, вид на жительство в Эстонии продлят на один год.

После начала российского вторжения в Украину Эстония перестала выдавать гражданам РФ туристические визы. Власти страны поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам на уровне ЕС.

В МИД России пока не комментировали решение властей Эстонии. Глава комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин, комментируя действия Эстонии, сказал, что страна пошла на такой шаг из-за «болезненного исторического комплекса неполноценности».

Страна-соседка Эстонии — Латвия — в то же время призвала участников ЕС немедленно приостановить действие туристических виз, выданных гражданам РФ. С таким предложением 11 августа выступил сейм (парламент) Латвии, который объявил Россию страной, поддерживающей терроризм. Сейм также призвал страны Евросоюза ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

В начале августа Латвия прекратила выдачу любых виз россиянам, сделав одно исключение — поездка на похороны близкого родственника. Весной власти Латвии перестали выдавать россиянам туристические визы, но продолжали выдавать долгосрочные национальные визы для трудоустройства, а также краткосрочные визы по гуманитарным соображениям.

Закрыть границы для россиян требует Украина

Зеленский потребовал, чтобы Запад закрыл границы для россиян — и отправил обратно тех, кто успел уехать В Европе многие уже давно хотят, чтобы гражданам РФ не давали визы. Но тотальный запрет вряд ли возможен

Закрыть границы для россиян требует Украина

Зеленский потребовал, чтобы Запад закрыл границы для россиян — и отправил обратно тех, кто успел уехать В Европе многие уже давно хотят, чтобы гражданам РФ не давали визы. Но тотальный запрет вряд ли возможен

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с предложением запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщают немецкие газеты Munchner Merkur и Der Tagesspiegel.

«[Война в Украине] — это война [Владимира] Путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей. Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов», — сказал Шольц на пресс-конференции 11 августа. Он отметил, что, если бы санкции распространили на всех, «включая невинных людей», то это бы ослабило эффективность введенных мер.

В Евросоюзе официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил 10 августа, что проект внесли некоторые страны ЕС, правительство ФРГ приняло предложение к сведению, и сейчас по нему ведутся дискуссии. В МИД Германии говорили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран Евросоюза.

Ожидается, что запрет на выдачу виз россиянам обсудят на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая в конце августа пройдет в Праге. В Еврокомиссии ранее говорили, что действующие нормы Шенгенгского соглашения не допускают прекращение выдачи краткосрочных виз в рамках всего ЕС.

В первой половине 2022 года в России выдали самое большое число загранпаспортов за три года. Согласно миграционной статистике, которую приводит РБК, в январе-июне в России выдали 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, когда выдали 2,3 миллиона паспортов. Пик по оформлению выездных документов в этом году пришелся на март, когда паспорта получили 553 тысячи человек.

Многие жители России никогда не выезжали за границу, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в июне 2022 года. Об этом социологам сообщили 69% респондентов. В 2016 году провел похожее исследование и выяснил, что у 72% россиян нет заграничных паспортов (результаты более поздних опросов на этот счет «Левада-центр» не публиковал).

Подкаст «Что случилось» — о возможном запрете виз

Все эпизоды Многие страны Европы не выдают визы россиянам (и призывают к тому же соседей), но покупают у России газ. Это ведь лицемерие? А какой в нем политический смысл? 00:00 32:12