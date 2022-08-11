Эстония закроет границы для граждан России. Страны Балтии призывают ЕС полностью запретить выдачу виз россиянам Канцлер Германии заявил, что ему «трудно согласиться» с этой идеей
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Эстония решила запретить въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские визы. Решение вступит в силу на следующей неделе, 18 августа, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Исключение сделают для близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, сотрудников транспортных компаний, а также тех, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям. Запрет не затрагивает людей, имеющих право свободного передвижения в соответствии с законодательством Евросоюза.
Также в Эстонию можно будет въехать по визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения. Правительство Эстонии позже намерено обсудить, как запретить въезд россиян с любыми шенгенскими визами.
«Возможность для российских граждан массово посещать Эстонию или Европу через Эстонию не соответствует духу введенных нами санкций», — заявил глава МИД страны (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, у России не должно быть «возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан».
Министр добавил, что Эстония также прекратит выдачу виз для работы, учебы и ведения бизнеса. Студентам, которые завершают обучение в эстонских высших учебных заведениях, вид на жительство в Эстонии продлят на один год.
После начала российского вторжения в Украину Эстония наряду с некоторыми странами ЕС перестала выдавать гражданам РФ туристические визы. Власти страны поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам на уровне ЕС.
В МИД России пока не комментировали решение властей Эстонии. Глава комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин, комментируя действия Эстонии, сказал, что страна пошла на такой шаг из-за «болезненного исторического комплекса неполноценности».
Страна-соседка Эстонии — Латвия — в то же время призвала участников ЕС немедленно приостановить действие туристических виз, выданных гражданам РФ. С таким предложением 11 августа выступил сейм (парламент) Латвии, который объявил Россию страной, поддерживающей терроризм. Сейм также призвал страны Евросоюза ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.
В начале августа Латвия прекратила выдачу любых виз россиянам, сделав одно исключение — поездка на похороны близкого родственника. Весной власти Латвии перестали выдавать россиянам туристические визы, но продолжали выдавать долгосрочные национальные визы для трудоустройства, а также краткосрочные визы по гуманитарным соображениям.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с предложением запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщают немецкие газеты Munchner Merkur и Der Tagesspiegel.
«[Война в Украине] — это война [Владимира] Путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей. Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов», — сказал Шольц на пресс-конференции 11 августа. Он отметил, что, если бы санкции распространили на всех, «включая невинных людей», то это бы ослабило эффективность введенных мер.
В Евросоюзе официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил 10 августа, что проект внесли некоторые страны ЕС, правительство ФРГ приняло предложение к сведению, и сейчас по нему ведутся дискуссии. В МИД Германии говорили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран Евросоюза.
Ожидается, что запрет на выдачу виз россиянам обсудят на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая в конце августа пройдет в Праге. В Еврокомиссии ранее говорили, что действующие нормы Шенгенгского соглашения не допускают прекращение выдачи краткосрочных виз в рамках всего ЕС.
В первой половине 2022 года в России выдали самое большое число загранпаспортов за три года. Согласно миграционной статистике, которую приводит РБК, в январе-июне в России выдали 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, когда выдали 2,3 миллиона паспортов. Пик по оформлению выездных документов в этом году пришелся на март, когда паспорта получили 553 тысячи человек.
Многие жители России никогда не выезжали за границу, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в июне 2022 года. Об этом социологам сообщили 69% респондентов. В 2016 году «Левада-центр» провел похожее исследование и выяснил, что у 72% россиян нет заграничных паспортов (результаты более поздних опросов на этот счет «Левада-центр» не публиковал).