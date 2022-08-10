Предложение о запрете выдачи виз россиянам официально внесли на обсуждение Евросоюза
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Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Проект внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке», — цитирует Хеберштрайта ТАСС. Чиновник отметил, что правительство Германии приняло предложение к сведению, и сейчас по нему ведутся дискуссии.
В МИД Германии также уточнили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС. Там сообщили, что предложение будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС.
Представитель МИД Германии назвала дискуссию о таком запрете «очень гипотетической».
Дискуссия о необходимости запрета для россиян шенгенских виз актуализировалась в июле, когда власти РФ открыли сухопутные границы, и россияне стали массово ездить в Западную Европу транзитом через Латвию, Эстонию и Финляндию.
Некоторые страны Евросоюза приостановили выдачу виз еще весной, почти сразу после начала войны. В их числе — все государства Балтии, Чехия, Словакия, Мальта. Польша запретила гражданам РФ въезжать в страну напрямую из России или Беларуси.
В Еврокомиссии ранее подчеркивали, что нормативы Шенгенского соглашения не предусматривают возможности тотального запрета на выдачу виз россиянам.