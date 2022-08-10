Предложение о запрете выдачи виз россиянам официально внесли на обсуждение Евросоюза

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Проект внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке», — цитирует Хеберштрайта ТАСС. Чиновник отметил, что правительство Германии приняло предложение к сведению, и сейчас по нему ведутся дискуссии.

В МИД Германии также уточнили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС. Там сообщили, что предложение будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС.

Представитель МИД Германии назвала дискуссию о таком запрете «очень гипотетической».

Дискуссия о необходимости запрета для россиян шенгенских виз актуализировалась в июле, когда власти РФ открыли сухопутные границы, и россияне стали массово ездить в Западную Европу транзитом через Латвию, Эстонию и Финляндию.

Некоторые страны Евросоюза приостановили выдачу виз еще весной, почти сразу после начала войны. В их числе — все государства Балтии, Чехия, Словакия, Мальта. Польша запретила гражданам РФ въезжать в страну напрямую из России или Беларуси.

В Еврокомиссии ранее подчеркивали, что нормативы Шенгенского соглашения не предусматривают возможности тотального запрета на выдачу виз россиянам.

Подкаст «Что случилось» — о возможном запрете виз

Все эпизоды Многие страны Европы не выдают визы россиянам (и призывают к тому же соседей), но покупают у России газ. Это ведь лицемерие? А какой в нем политический смысл? 00:00 32:12

Еще о визах для россиян

Зеленский потребовал, чтобы Запад закрыл границы для россиян — и отправил обратно тех, кто успел уехать В Европе многие уже давно хотят, чтобы гражданам РФ не давали визы. Но тотальный запрет вряд ли возможен

Еще о визах для россиян

Зеленский потребовал, чтобы Запад закрыл границы для россиян — и отправил обратно тех, кто успел уехать В Европе многие уже давно хотят, чтобы гражданам РФ не давали визы. Но тотальный запрет вряд ли возможен