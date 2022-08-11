Сейм Латвии объявил Россию страной, поддерживающей терроризм. И призвал ЕС прекратить выдачу виз россиянам
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Сейм (парламент) Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм, а действия государства в отношении граждан Украины и других стран — терроризмом. Как сообщает местное издание LSM, за соответствующее заявление проголосовали 67 депутатов из 100.
Причиной голосования в сейме стал документ «О целенаправленных военных нападениях России на украинских гражданских и общественное пространство», который ранее одобрила парламентская комиссия по иностранным делам.
В документе подчеркивается, что Россия целенаправленно преследует мирное население Украины, прибегая к насилию, чтобы «деморализовать» ее жителей и военных, парализовать местные власти и оккупировать страну.
Латвийские депутаты осудили вторжение России в Украину. Кроме того, пишет Delfi, сейм призвал власти других стран последовать его примеру, а государства Евросоюза немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам РФ и Беларуси.
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В мае сейм Литвы принял резолюцию, в которой объявил Россию «террористическим государством». Действия РФ в Украине официально признали геноцидом парламенты Эстонии, Латвии и Канады.