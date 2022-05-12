Сейм Латвии приостановил действие договора с Россией о сохранности мемориалов. Это дает возможность снести памятник Освободителям в Риге

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Латвийский парламент (сейм) в окончательном чтении одобрил приостановку действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений.

«Образ и символика Советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», — заявил глава комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

Он подчеркнул, что Латвия по-прежнему будет выполнять пункты двустороннего договора, касающиеся захоронений и кладбищ.

Действие положений договора, касающихся сохранности мемориалов, приостанавливается с 16 мая «до тех пор, пока Российская Федерация не положит конец нарушениям международного права против Украины, включая вывод своих войск из Украины и полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и полное возмещение ущерба Украине».

Приостановка действия соглашения, пишет Delfi, дает юридические основания для демонтажа памятника Освободителям в Риге. Поскольку памятник находится в Риге, то решение о сносе должна принять Рижская дума. Как заявил 11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис, вероятно, монумент не будет снесен до выборов в сейм, которые пройдут 1 октября 2022 года.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментирую решение сейма, заявил: «У нас есть очень много возможностей, в том числе, административно-экономического характера, которые должны быть сейчас направлены в отношении Латвии. Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить» (цитата по РИА Новости).

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что России следует забрать из Риги памятник Освободителям, если его демонтируют.

Снос памятника Освободителям в Риге, установленного в 1985 году, обсуждается в Латвии не первый год. Дискуссия приняла новый оборот на фоне вторжения России в Украину.

У памятника Освободителям в Риге традиционно проводятся мероприятия в честь Дня Победы. В 2022 году в Латвии 9 мая было объявлено Днем памяти погибших и пострадавших в Украине, любые массовые мероприятия в стране запретили. К памятнику Освободителям разрешили приносить цветы, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей Латвии. Цветы принесли снова. Глава Госполиции Армандс Рукс пообещал, что в следующем году, даже если памятник не снесут, 9 мая возложения цветов не будет.

Подробнее о происходившем вокруг памятника Освободителям в Риге

В Риге 9 мая прошел как День памяти погибших в Украине. У памятника советским воинам разрешили лишь возложить цветы Утром их убрали бульдозером — и это вызвало стихийную акцию с советскими песнями и флагами России

Подробнее о происходившем вокруг памятника Освободителям в Риге

В Риге 9 мая прошел как День памяти погибших в Украине. У памятника советским воинам разрешили лишь возложить цветы Утром их убрали бульдозером — и это вызвало стихийную акцию с советскими песнями и флагами России

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