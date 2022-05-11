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10 мая в Риге прошла стихийная акция после того, как у памятника Освободителям Риги в парке Победы с помощью бульдозера убрали цветы, возложенные в предыдущие дни. Люди, возмущенные действиями городских властей, стали приносить к монументу новые цветы. Собрание, которое сопровождалось использованием российской символики и проходило под звуки советских песен, вызвало возмущение уже у другой части общества — в том числе в правительстве страны.

Жители Риги, отмечающие 9 мая, традиционно возлагают цветы у памятника Освободителям Риги в парке Победы на левом берегу Даугавы. Памятник, открытый в 1985 году, сам по себе является предметом споров — в Латвии не первый год обсуждается его возможный снос. В 2022 году мероприятий в честь 9 мая в Риге не было — еще в апреле этот день был объявлен Днем памяти пострадавших и погибших в Украине. 2 мая у памятника была открыта выставка «Слава Украине — Героям Слава» с информацией о событиях происходящей сейчас войны.

9 мая Andrejs Strokins

Национальная полиция призывала не участвовать в акциях по случаю 9 мая — в том числе не возлагать цветы, поскольку «это может быть использовано российской пропагандой для оправдания войны в Украине». Полиция также предостерегла людей от использования букв «Z» и «V», советской символики, флагов России и самопровозглашенных республик Донбасса, которые «будут считаться символами в поддержку войны». От участия в акциях предлагали отказаться также из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Часть территории площади перед 9 мая была перекрыта заграждениями.

Возлагать цветы к памятнику в индивидуальном порядке не запрещали, однако сделать это лично 9 мая было нельзя: желающие могли положить их на столы, откуда сотрудники городских служб их забирали и сами относили к памятнику. По данным полиции, 9 мая в парке Победы побывали около 20 тысяч человек; отмечалось, что «серьезных нарушений не зафиксировано».

9 мая Andrejs Strokins

Ранним утром 10 мая цветы перед памятником Освободителям Риги убрали с помощью бульдозера — чего, как следует из публикаций в латвийских медиа, в предыдущие годы не происходило. Как пишут «Латвийские общественные СМИ», «кадры работающей у монумента техники облетели социальные сети и вызвали волну недовольства». Партия «Русский союз Латвии» назвала действия власти «аморальными», заявила о ее «тотальном моральном разложении» и анонсировала протестный митинг.

Экскаватор убирает цветы с площади Победы

В течение дня к памятнику, от которого уже убрали заграждения, стали приносить новые цветы. Судя по фотографиям, к вечеру цветами оказалась заполнена заметная часть площадки перед памятником. Из видеороликов, снятых у памятника 10 мая, следует, что в парке находились одновременно сотни человек. На видео попали споры русскоязычных жителей Латвии с полицейскими и с активистами, поддерживающими Украину; слышны советские военные песни — как в записи, так и в живом исполнении. Некоторые люди пришли на площадь с российскими флагами.

На возложение к монументу новых цветов с энтузиазмом отреагировали не только в «Русском союзе Латвии», но и в российском МИДе, где заявили, что люди «несли, несут и будут нести цветы» к этому памятнику, «что бы местные власти ни придумывали».

Вечером 10 мая национальная полиция заявила, что «рассеяла» собравшихся в парке Победы, задержав несколько человек и применив силу в некоторых случаях. Рижская муниципальная полиция сообщила о задержании молодого человека, который гулял, завернувшись в российский триколор. Также на видео попало задержание человека, который пинал венок у памятника. Утром 11 мая полиция заявила, что проход к памятнику закрыт.

Вечер 10 мая, кадр из видео Andrejs Strokins

Вечер 10 мая Andrejs Strokins

Кадры с площади, снятые 10 мая, также вызвали возмущение — но уже у части общества, настроенной негативно по отношению к советскому прошлому и к нынешним действиям России. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш потребовал объяснений от главы МВД и заявил, что происходившему в парке «нет оправданий». «Выражение неуважения к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам российской войны в Украине недопустимо», — заявил он.

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева ответила, что, хотя реакция полиции могла быть более оперативной, она обеспечила соблюдение закона. «К сожалению, требования людей из твиттера о более жесткой реакции со стороны полиции не основываются на действующем латвийском законодательстве», — сказала она. По словам Голубевой, полиция не могла задерживать людей за возложение цветов, однако пресекала вызывающее поведение и использование запрещенной символики. «Плохое и неэтичное поведение еще не является нарушением закона», — заявила министр.

Начальник Госполиции Арманд Рукс признал, что «вывоз цветов вызвал социальную напряженность в определенной части общества» и что из-за спонтанности акции полиция поначалу не смогла задействовать достаточно сил. При этом власти, по его словам, намерены привлечь к ответственности по крайней мере четырех человек, которых считают «фактическими организаторами» акции 10 мая: представителей «Русского союза Латвии» и бывших депутатов Рижской думы Алексея Росликова и Вадима Баранника. Росликов заявил, что не знает, в чем именно заключается его ответственность, но считает «честью» ответить за события 10 мая.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал действия Рижской думы неадекватными и отметил, что «пинать цветы ногами и давить их тракторами — примитивно и не пристало цивилизованной нации».

Власти Риги заявили, что уборка цветов утром 10 мая была частью согласованного с национальной полицией плана. В предприятии «Rīgas meži» («Рижские леса»), которое занималось уборкой, сказали, что «ночью были заморозки» и «цветы завяли». Власти города заявили, что возложенные 10 мая цветы убирать в ближайшее время не будут.

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