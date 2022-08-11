МИД Эстонии объявил о запрете въезда для россиян с эстонскими визами

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Эстония запретит въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть шенгенские визы, выданные этой страной. О соответствующем решении правительства сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, соответствующая норма вступит в силу на следующей неделе. Исключения будут распространяться на близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников транспортных компаний.

При этом по визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения, въезд будет возможен. Министр отметил, что сейчас правительство изучает возможность запрета въезда и для них.

Из заявления Рейнсалу неясно, будет ли запрещен въезд только напрямую из России или и из других стран Шенгенского соглашения. Действующие нормы Шенгена требуют от всех государств обеспечить свободное перемещение внутри сообщества для всех людей, имеющих действительные визы, выданные любой из стран.

Эстония прекратила выдачу туристических виз гражданам России еще весной, вскоре после начала войны в Украине. Сейчас визы выдают только родственникам резидентов Эстонии или по гуманитарным соображениям.

МИД Эстонии ранее предложил обсудить полный запрет на выдачу виз россиянам на уровне ЕС. Ожидается, что этот вопрос будут изучать на встрече глав МИД стран ЕС в Праге в конце августа. В Еврокомиссии ранее заявляли, что действующие нормы Шенгенгского соглашения не предусматривают таких опций и называли обсуждение «очень гипотетическим».