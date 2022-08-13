Война Сто семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 12 августа — здесь, главные фотографии предыдущего дня — здесь.
Главные новости последних часов:
- Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до «выборочного дефолта» и «ограниченного дефолта» в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу до 2024 года.
- Украинские военные заявили, что нанесли удар по автомобильному мосту дамбы в Новой Каховке, он выведен из строя. Это одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области.
- В Пентагоне сообщили, что США не давали Украине вооружения, которым она могла бы нанести удар по военному аэродрому «Саки» в Крыму.
- В Эстонии с 18 августа начнет действовать запрет въезда для граждан России, у которых есть эстонские шенгенские визы.
- Журналист «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев, которых 12 августа задержали в Эстонии (они были там как туристы), вернулись в Россию. Им аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Минобороны РФ заявили о захвате поселка Пески в Донецкой области, за который шли ожесточенные бои
Украинская сторона не сообщала о потере населенного пункта. В утренней сводке Генштаба ВСУ утверждалось, что в Песках продолжаются бои.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Любовь Соболь прокомментировала предложение Владимира Зеленского пускать в ЕС только россиян, которые ищут убежища
Что не так с идеей принимать на территории ЕС только россиян, претендующих на политическое убежище, а по туристическим и рабочим визам не принимать? Потому что без визы вас даже в самолет не посадят. Визы проверяются на вылете и выезде из страны. Обычно едут по хоть какой-нибудь визе (какую могут получить, выбирать не приходится), а на месте подают на политическое убежище.
Аргумент: Что не так с тем, чтобы сбежать через лес? Ответ: Давно пробовали такой путь? Через границы водят за взятки, этот «бизнес» под контролем спецслужбистов. То есть, какой-нибудь злостный алиментщик (условно) сможет сбежать за взятку, а оппозиционер?
«Я верю в Украину. Я и в Россию верую» Интервью писательницы Людмилы Петрушевской
Русская писательница Людмила Петрушевская придумала поросенка Петра и «Пуськи бятые», продолжает сочинять прозу и стихи, ее пьесы ставили МХТ имени Чехова, Театр на Таганке и «Современник». Летом 2022 года Петрушевская поехала в тур по Европе — вместе со своим кабаре «Черное пальто». В начале гастролей с ней на сцене читали ее тексты комик Александр Гудков и актриса, солистка группы СБПЧ Евгения Борзых. В странах Балтии Петрушевская выступит с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым. Накануне этих концертов с писательницей по просьбе «Медузы» поговорил литератор Александр Гаврилов. Петрушевская отвечала на вопросы письменно. «Медуза» публикует ее ответы с минимальными коррективами.
Минобороны России рассказало об украинских военнопленных, отказавшихся возвращаться в Украину в рамках обмена
Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой. <…>
Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и погибнуть, выполняя преступные приказы командования по указке уничтожающего свой народ марионеточного руководства страны.
Сколько пленных отказались от обмена, Минобороны не уточняет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
МИД РФ: поставки Украине дальнобойных систем вооружения расширят «географические задачи спецоперации»
Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше.
Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам.
Работники «Мосводоканала», уехавшие в Луганскую область, пожаловались Путину на невыплату денег
Их видеообращение 12 августа опубликовало издание Ura.ru.
Авторы обращения заявили, что работают без трудовых договоров и не получают оговоренную зарплату.
«Принимая решение приехать на восстановление Луганской народной республики, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме», — заявил представитель сотрудников «Мосводоканала».
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки последствий взрывов на белорусском аэродроме «Зябровка»
На снимках видно пятно гари на взлетно-посадочной полосе, очертаниями напоминающее самолет, и сгоревшая растительность неподалеку.
Аэродром «Зябровка» расположен под Гомелем, неподалеку от границы с Украиной. По данным украинских военных, его использует армия РФ. Взрывы были слышны в ночь с 10 на 11 августа.
По версии белорусского Минобороны, один из самолетов загорелся после замены двигателя. Сообщалось, что никто не пострадал.
В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поблагодарил белорусских партизан, которые «очень хорошо помогают» Украине.
Главные фотографии предыдущего дня войны
Закончился 170-й день войны. В Украину вернули тела 522 военных, находившихся в списках пропавших без вести. Подконтрольные России власти Запорожской области заявили о возможной консервации Запорожской АЭС, подвергающейся регулярным обстрелам, в которых стороны обвиняют друг друга. «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что правительство России могло потратить на прием беженцев из Украины более 10 миллиардов рублей. Украина попросила США ввести санкции против всех российских частных банков. «Медуза» показывает главные фотографии предыдущего дня войны.
Литва считает необходимым на уровне Евросоюза запретить въезд граждан РФ
«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — заявили в министерстве иностранных дел Литвы.
После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России.
В августе некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с таким предложением.
В оккупированных городах Луганской области ищут мужчин призывного возраста
Об этом заявил глава области Сергей Гайдай.
Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство у закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой.
Кстати, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается в городах исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся.
В Белгородской области подросток получил ранение, пытаясь разобрать боеприпас
У мальчика сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние тяжелое, он в реанимации. Когда состояние подростка улучшится, его отправят на лечение в Москву, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — добавил Гладков.
Ночью российские войска обстреляли Харьков и Днепропетровскую область, сообщили власти
В Харькове российские ракеты попали в центр, Немышлянский и Слободской районы, заявил мэр Игорь Терехов. Никто из жителей не погиб и не получил ранений. В результате удара пострадали здание колледжа и коммуникации критической инфраструктуры, а также несколько жилых домов и троллейбусов.
В Днепропетровской области под обстрелами оказались Никопольский и Криворожский районы. В Никополе после ударов из РСЗО «Град» были повреждены 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Также были выведены из строя газопровод и линия электропередач. Люди не пострадали, заявил глава областной администрации Валентин Резниченко. Обстрел Криворожского района не привел к разрушениям и пострадавшим.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Два основных автодорожных моста, обеспечивающих доступ к анклаву оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для серьезного военного снабжения.
- 10 августа 2022 года украинские точечные удары, вероятно, сделали переправу через Днепр в Новой Каховке непригодной для движения тяжелой военной техники.
- Также в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста.
- На прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 года Россия использует понтонный паром возле железнодорожного моста в качестве основного пути снабжения военных.
- Даже если России удастся отремонтировать мосты, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу Днепра почти наверняка зависит только от двух понтонных паромов.
- Поскольку цепочка поставок ограничена, размер запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российских сил.
В этой войне власти Великобритании поддерживают Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Краматорском направлении российские подразделения пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка. На направлении Спорное — Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении штурмовые действия велись в направлениях Покровское — Бахмут, Видродження — Вершина, Углегорская ТЭС — Зайцево. Во всех случаях россияне не имели успеха и отступили.
- На Авдеевском направлении российская армия вела наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка и Спартак — Авдеевка. В результате боев противник был отброшен назад. На направлениях Донецк — Пески и Новоселовка — Александрополь боевые действия продолжаются.
- На Новопавловском направлении остановлено российское наступление в районе населенных пунктов Сторожево — Новоселка (Донецкая область).
- На Южнобужском направлении россияне пытались вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд — Лозовое, но были вынуждены отойти.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Владимир Зеленский прокомментировал предложение запретить россиянам выдачу шенгенских виз
Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста. Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которые преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира.
Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, деловых дел. Работать на государство-террориста нельзя…
Во-первых, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит — главное, чтобы человек просто расплатился за товары.
Разбор завалов разрушенного дома в Краматорске
Главные новости за ночь
- Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до «выборочного дефолта» и «ограниченного дефолта» в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу до 2024 года.
- Украинские военные заявили, что нанесли удар по автомобильному мосту дамбы в Новой Каховке, он выведен из строя. Это одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области.
- В Пентагоне заявили, что США не давали Украине вооружения, которым она могла бы нанести удар по военному аэродрому «Саки» в Крыму.
- В Эстонии с 18 августа начнет действовать запрет въезда для граждан России, у которых есть эстонские шенгенские визы.
- Журналист «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев, которых 12 августа задержали в Эстонии (они были там как туристы), вернулись в Россию. Им аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.
- Москва предупредила Вашингтон о том, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в двусторонних отношениях, заявили в МИД РФ.
Сегодня 171-й день с момента нападения России на Украину. Мы продолжаем вести онлайн о событиях, связанных с этой войной.
Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.