Война Сто семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 12 августа — здесь, главные фотографии предыдущего дня — здесь.

Главные новости последних часов:

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до «выборочного дефолта» и «ограниченного дефолта» в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу до 2024 года.

Украинские военные заявили, что нанесли удар по автомобильному мосту дамбы в Новой Каховке, он выведен из строя. Это одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области.

В Пентагоне сообщили, что США не давали Украине вооружения, которым она могла бы нанести удар по военному аэродрому «Саки» в Крыму.

В Эстонии с 18 августа начнет действовать запрет въезда для граждан России, у которых есть эстонские шенгенские визы.

Журналист «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев, которых 12 августа задержали в Эстонии (они были там как туристы), вернулись в Россию. Им аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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