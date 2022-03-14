Instagram полностью заблокировали в России

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В России полностью заблокировали социальную сеть Instagram, свидетельствуют данные сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck. Доступность соцсети составляет 0%.

Обновление. Сайт instagram.com официально внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Instagram начали блокировать 13 марта, хотя Роскомнадзор обещал ограничить доступ к соцсети с 00:00 14 марта.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Российские власти решили заблокировать Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан» после того, как Meta, владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, изменила свою политику модерации. Компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

11 марта Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta «экстремистской организацией». Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников компании о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ).

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