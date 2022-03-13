В регионах России началась блокировка Instagram

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В регионах России на Дальнем Востоке провайдеры связи начали блокировать приложение Instagram, доступ к которому Роскомнадзор обещал ограничить с 00:00 14 марта.

На Дальнем Востоке, где уже наступило 14 марта, соцсеть перестала открываться ровно в полночь по местному времени (16:00 по Москве), пишет «Amur Mash». При попытке зайти в приложение, появляется сообщение о проблемах с подключением к интернету.

Телеграм-канал «Борус» сообщает, что Instagram также недоступен в Красноярске (там на момент публикации еще не наступило 14 марта). Приложение доступно только с VPN.

11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». За день до этого Meta, материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp, изменила свою политику модерации, перестав удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

11 марта Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать Meta «экстремистской организацией». Следственный комитет возбудил против сотрудников Meta уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Facebook в России заблокирован с начала марта. Источник «Интерфакса», близкий к Генпрокуратуре, утверждал, что мессенджер WhatsApp не будут блокировать, так как «средство коммуникации не для публичного размещения».

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