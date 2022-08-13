«Коммерсант»: россияне, опасаясь ограничений на въезд в ЕС, пытаются оформлять шенгенские визы впрок

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В России зафиксирован ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз, вызванный опасениями о будущих визовых ограничениях для граждан РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на туристическом рынке.

По данным сервиса «Визаход», за последние две недели число заявителей на шенгенскую визу выросло на 40%. «Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей», — заявила газете начальник корпоративного отдела визового агентства Марина Широкова.

По ее словам, каждый второй клиент пытается оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул. При этом Широкова рекомендовала клиентам не паниковать. «Если вдруг россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с уже существующими», — сказала она.

По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, сейчас поток россиян в Европу восстановился на 5–10% от докризисного уровня. В компании «Аэроклуб Тур» рассказали, что чаще всего туристы обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции.

С начала войны в Украине страны Балтии, а также Чехия, Словакия, Мальта, Бельгия, Дания и Нидерланды приостановили выдачу туристических виз россиянам. Власти Эстонии также объявили, что с 18 августа прекращают пускать на свою территорию граждан РФ с эстонскими национальными визами. Страны Балтии призывают полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Это предложение вынесено на обсуждение Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что не может с этим согласиться.

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