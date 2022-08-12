Война Сто семидесятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 августа читайте здесь, главные фотографии смотрите здесь.
Главные новости последних часов:
- Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг. Он потребовал вернуть ему привилегии, отозванные в мае.
- Крупнейшая российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» сменит владельца из-за санкций.
- Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в суд Евросоюза с иском об отмене санкций.
- Немецкая компания Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ежедневная сводка британской разведки
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий. Великобритания в этом конфликте поддерживает Украину.
Amnesty International отрицает, что для отчета о ВСУ использовались показания людей из «фильтрационных лагерей» на оккупированных территориях
8 августа украинский Центр стратегических коммуникаций сообщил, что для отчета правозащитников о нарушении законов войны со стороны украинской армии использовались в том числе показания людей, оказавшихся в тюрьмах или «фильтрационных лагерях» на оккупированных территориях Украины. Центр заявил, что полученная таким способом информация не должна была использоваться Amnesty International, так как ее получили от людей, находившихся под давлением со стороны представителей России.
Amnesty International выступила с ответным заявлением, назвав утверждения украинской стороны «ложными».
«Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или „фильтрационных лагерях“ или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа», — говорится в сообщении правозащитников.
В организации подчеркнули, что свидетельства были собраны на территории, подконтрольной Украине. Опрошенные давали показания добровольно и в безопасных условиях.
Отчет Amnesty International был опубликован 4 августа. В нем говорилось, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки». В Украине отчет вызвал возмущение политиков, правозащитников и журналистов.
Украинская группа Kalush Orchestra отказалась выступать на фестивале Sea Dance в Черногории, куда пригласили российского диджея Нину Кравиц
«К сожалению, нам так и не удалось отменить выступление российской диджейки на фестивале 28 августа в Черногории, поэтому нас там не будет. Мы уйдем сами, потому что выступать с ней на одной сцене нет желания», — цитирует сообщение группы «Громадське».
8 августа Kalush Orchestra попросила фестиваль Sea Dance отменить выступление Кравиц. Организаторы заявили, что осуждают российское вторжение в Украину, но отменять выступление не будут.
В мае украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла песенный конкурс «Евровидение -2022». Музыканты выступали с песней «Stefania».
Герхард Шредер через суд потребовал от Бундестага восстановить отобранные привилегии
Иск бывшего канцлера Германии зарегистрирован в суде Берлина, сообщает газета Welt.
В мае Бундестаг лишил Шредера части привилегий, которыми после отставки пользуются главы правительства, в том числе офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.
Формальной причиной такого решения было названо то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников, сообщал Bild. При этом, пишет издание, депутаты Бундестага недовольны тесными связями Шредера с Россией, обвиняли его в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.
Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток». После начала вторжения России в Украину Шредера критиковали за связи с РФ, на фоне этого бывший канцлер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома», куда его выдвинули в феврале 2022 года, а также ушел с поста председателя совета директоров «Роснефти».
По данным Reuters, платеж за транзит российской нефти через Украину согласился обработать один из европейских банков. Агентство не уточняет его названия, а также отправителя платежа.
«Транснефть» сообщила, что платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк получателя. Компания ждет подтверждение от Украины для начала прокачки.
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ в Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба» 4 августа.
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин пояснял, что «Укртранснафта» оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты, а «Транснефть» не смогла провести очередной платеж из-за санкций.
Венгерская нефтегазовая компания MOL говорила, что ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину.
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» сменит владельца из-за санкций
Основатель компании Алексей Исайкин, который после начала войны попал под санкции Великобритании, решил выйти из всех ее российских и иностранных структур, пишет «Коммерсант».
Подробности сделки и новый состав акционеров пока не разглашаются. Источники издания предполагают, что новыми владельцами компании станут Сергей Шкляник, Сергей Педан и Валерий Габриель, с которыми Исайкин запускал «Волга-Днепр» в 1990 году.
Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в суд Евросоюза с иском об отмене санкций против него, сообщает РИА Новости.
НРД, через который осуществлялось движение большинства российских ценных бумаг, попал под санкции ЕС в июне.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Краматорском направлении войска РФ пытались наступать на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку. Украинские военные отразили атаки.
- На Бахмутском направлении частичным успехом завершилось наступление россиян в направлении Горловка — Зайцево. Атаки сил РФ в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема были отбиты. После перегруппировки российские военные возобновили наступление на Кодему. Бои продолжаются.
- На Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районах Спартака и Марьинки. Продолжаются бои у поселка Пески.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Женщина осматривает место падения снаряда. Краматорск, Донецкая область, 11 августа
В Курской области обстреляли село Свердликово, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он обвинил в ударах украинские войска.
«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — говорится в сообщении курского губернатора.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Немецкая компания Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса
Согласно данным ЕГРЮЛ, новым собственником ООО «Чибо СНГ» значится ООО «МВК» гендиректора этой компании Михаила Ковалевского.
По сведениям источника издания, до конца 2022 года у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff, после этого компания должна начать поставки кофе под новым брендом. Одним из вариантов названия рассматривается марка Gold, сообщает «Коммерсант».
Ночью обстрелам подверглись Краматорск, Харьковская и Днепропетровская области
В Краматорске зафиксировали 11 «прилетов». Под удар попали дома в частном секторе. Информации о пострадавших нет, сообщил мэр города Александр Гончаренко.
По Харькову были выпущены четыре российские ракеты, рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Две ракеты ударили в учебное заведение в Слободском районе. В Новобаварском районе снаряд попал в дорожное полотно и повредил расположенное рядом административное здание. Еще одна ракета приземлилась в Киевском районе города. Пострадавших нет.
Удары были также зафиксированы в районе села Циркуны Харьковского района. Последствия устанавливаются.
В Днепропетровской области под обстрелы попали два района: Никопольский обстреляли из «Градов» и ствольной артиллерии, Криворожский — из «Ураганов». Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
В Никополе зафиксированы 10 «прилетов». В результате повреждены четыре частных дома и автомобиля. Люди не пострадали. В Марганец прилетели около 40 снарядов, ранения получили три человека, среди них — 12-летний мальчик. Повреждены четыре многоэтажки, несколько частных домов, местный завод типография, магазин и кафе. В Зеленодольской общине также пострадали дома.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за ситуацией в Украине, где война продолжается уже сто семьдесят дней, и связанными с ней событиями в России и мире. Спасибо, что вы с нами.