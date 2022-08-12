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Денис Пушилин и Стивен Сигал, 9 августа 2022 года Пресс-служба Дениса Пушилина

Вокруг этого конфликта очень много фейков. Я провел расследование и понял, что 98% репортажей, которые публикуются в Украине, делаются людьми, которые там вообще никогда не были. Они получают информацию из непонятных источников и распространяют новости, даже не пытаясь в них вникнуть. Фейк-ньюс страшнее, чем ядерное оружие.

Сейчас я снимаю документальный фильм, езжу по Донбассу, общаюсь с украинскими пленными. Они говорят, что с ними обращаются достойно. Я видел сотни нацистов. Учение Степана Бандеры в Украине очень распространено, есть сотни тысяч последователей, которые хотят сражаться и убивать. Это доктрина, в которую они верят, у многих татуировки свастики и портреты Гитлера на теле. Мы провели интервью с многими военнопленными, для большинства из них эта война ужасна. Они обычные бедные люди, фермеры, инженеры, айтишники, просто их поставили перед выбором — либо они будут сражаться, либо их убьют.

Я видел последствия ракетной атаки в Еленовке, видел обломки HIMARS. Я в этом деле разбираюсь, я изучил помещение, могу сказать точно, что это не взрыв бомбы снизу вверх, есть отверстие наверху здания, туда проникла ракета, взорвалась внутри и сожгла все. Я интервьюировал одного из нацистов, он был в офисе Зеленского, там ему сказали: «Когда поймаете российских солдат, пытайте и убивайте их». Не знаю, но не странно ли, что через 24 часа, как он мне это рассказал, его взорвали?

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Многие думают, что виноват тот, кто первым выстрелил. Но начинает войну тот, кто подталкивает соперника к состоянию, когда больше уже нет выбора. Сейчас у России возникла экзистенциальная угроза, угроза существования. Если бы на мексиканской границе Китай или Мексика поставили высокоточное оружие, как вы думаете, что бы сделала Америка?

Сейчас мы близки к точке невозврата. Мы балансируем на грани войны, можем сорваться в эту пропасть. Россия осознала, что ее существование зависит от этой кампании. Если Америка поймет, что Россия не сдастся до тех пор, пока Украина не станет нейтральной, тогда начнутся какие-то переговоры. Мировая война будет ужасным итогом, никому это не нужно.

Я дипломат, хороший и нейтральный. Я люблю все народы. Мне важно, чтобы люди сели за стол переговоров, чтобы у человечества был шанс выжить. Я русский, у меня дедушка родом из Владивостока. 24 февраля я был за границей, но я побежал обратно в Россию, потому что это мой дом. Русские — честные и трудолюбивые люди, они соль Земли. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое.

Это приблизительный пересказ выступления Стивена Сигала в программе Владимира Соловьева. Цитаты не обязательно являются дословными. Полностью интервью можно посмотреть здесь.