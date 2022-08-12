«Я русский. У России возникла экзистенциальная угроза» Стивен Сигал съездил в Донбасс. Вот что он рассказал об этом Владимиру Соловьеву (не смотрите это — ведь можно прочитать наш пересказ)
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Вокруг этого конфликта очень много фейков. Я провел расследование и понял, что 98% репортажей, которые публикуются в Украине, делаются людьми, которые там вообще никогда не были. Они получают информацию из непонятных источников и распространяют новости, даже не пытаясь в них вникнуть. Фейк-ньюс страшнее, чем ядерное оружие.
Сейчас я снимаю документальный фильм, езжу по Донбассу, общаюсь с украинскими пленными. Они говорят, что с ними обращаются достойно. Я видел сотни нацистов. Учение Степана Бандеры в Украине очень распространено, есть сотни тысяч последователей, которые хотят сражаться и убивать. Это доктрина, в которую они верят, у многих татуировки свастики и портреты Гитлера на теле. Мы провели интервью с многими военнопленными, для большинства из них эта война ужасна. Они обычные бедные люди, фермеры, инженеры, айтишники, просто их поставили перед выбором — либо они будут сражаться, либо их убьют.
Я видел последствия ракетной атаки в Еленовке, видел обломки HIMARS. Я в этом деле разбираюсь, я изучил помещение, могу сказать точно, что это не взрыв бомбы снизу вверх, есть отверстие наверху здания, туда проникла ракета, взорвалась внутри и сожгла все. Я интервьюировал одного из нацистов, он был в офисе Зеленского, там ему сказали: «Когда поймаете российских солдат, пытайте и убивайте их». Не знаю, но не странно ли, что через 24 часа, как он мне это рассказал, его взорвали?
Многие думают, что виноват тот, кто первым выстрелил. Но начинает войну тот, кто подталкивает соперника к состоянию, когда больше уже нет выбора. Сейчас у России возникла экзистенциальная угроза, угроза существования. Если бы на мексиканской границе Китай или Мексика поставили высокоточное оружие, как вы думаете, что бы сделала Америка?
Сейчас мы близки к точке невозврата. Мы балансируем на грани войны, можем сорваться в эту пропасть. Россия осознала, что ее существование зависит от этой кампании. Если Америка поймет, что Россия не сдастся до тех пор, пока Украина не станет нейтральной, тогда начнутся какие-то переговоры. Мировая война будет ужасным итогом, никому это не нужно.
Я дипломат, хороший и нейтральный. Я люблю все народы. Мне важно, чтобы люди сели за стол переговоров, чтобы у человечества был шанс выжить. Я русский, у меня дедушка родом из Владивостока. 24 февраля я был за границей, но я побежал обратно в Россию, потому что это мой дом. Русские — честные и трудолюбивые люди, они соль Земли. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое.
Это приблизительный пересказ выступления Стивена Сигала в программе Владимира Соловьева. Цитаты не обязательно являются дословными. Полностью интервью можно посмотреть здесь.