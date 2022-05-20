Герхард Шредер ушел из «Роснефти»

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Председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», сообщается на сайте «Роснефти».

Также совет директоров по такой же причине покинул Маттиас Варниг — управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток — 2».

Шредер руководил советом директоров «Роснефти» с 2017 года. Варниг вошел в состав совета в 2011 году, в июле 2014 года он стал заместителем главы совета. И Шредер, и Варинг имели статус независимых директоров компании.

После начала войны в Украине Шредер сохранил свой пост в российской компании, из-за чего его раскритиковали в Германии. В недавнем интервью The New York Times Шредер сказал, что уйдет из совета директоров «Роснефти» в случае, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, .

Герхард Шредер руководил правительством Германии в 1998-2005 годах. Затем он работал в проектах, связанных с Россией: помимо совета директоров «Роснефти» он также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG. В феврале 2022 года «Газпром» выдвинул его в совет директоров компании, но решение об этом пока не приняли.

После начала войны в Украине парламент Германии лишил Герхарда Шредера части привилегий, которыми он пользовался как бывший канцлер. В частности, его оставили без офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.

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