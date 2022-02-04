Герхарда Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя Назарбаева

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Тимур Кулибаев — зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председатель ассоциации — не вошел в число кандидатов в совет директоров «Газпрома». Их список опубликован на сайте компании.

В конце января правительство России выдвинуло Кулибаева в совет директоров «Газпрома». Но в окончательном списке кандидатов на сайте компании его имя не значится. Вместо него в совет выдвинут бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Все остальные кандидаты, предложенных правительством, попали в окончательный список. Всего в совет выдвинуто 11 человек. Все они, кроме Шредера, уже входили в него ранее.

Помимо Шредера, это председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау. Кроме того, кандидатами на включение в совет стали два топ-менеджера «Газпрома», которых не было в списке правительства, — заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и первый заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа.

Годовое собрание акционеров «Газпрома», на котором выберут членов совета директоров, пройдет 30 июня.

Тимур Кулибаев является членом совета директоров «Газпрома» с 2011 года.

Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. В январе, после подавления , он покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Два других зятя Назарбаева также лишились руководящих должностей в крупных компаниях Казахстана.

Герхард Шредер, руководивший правительством Германии в 1998-2005 годах, с 2017 года возглавляет совет директоров «Роснефти».

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