Два зятя Нурсултана Назарбаева покинули руководящие посты в крупных компаниях Казахстана

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Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули руководящие посты в крупных компаниях нефтегазового сектора страны. Об этом сообщил государственный инвестиционный холдинг Казахстана «Самрук-Казына».

Димаш Досанов ушел с поста генерального директора компании «КазТрансОйл», Кайрат Шарипбаев — с поста председателя правления акционерного общества «Национальная компания QazaqGaz».

Полномочия Досанова и Шарипбаева прекращены досрочно. По какой причине, не уточняется.

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Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии, он стал гендиректором «КазТрансОйл» в 2016 году. Шарипбаева называют супругом старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, он возглавил правление «QazaqGaz» в 2020 году.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана в 1991-2019 годах. После ухода с этого поста он сохранил за собой значительный объем полномочий.

В начале января в Казахстане около недели продолжались протесты и беспорядки. Поводом для них стало двукратное повышение цен на газ, но протестующие также высказывались против Назарбаева.

На фоне протестов нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую бывший президент по закону должен был занимать пожизненно.

Назарбаев и члены его семьи после начала протестов не появлялись на публике. Появились слухи, что они покинули Казахстан. Но представитель экс-президента заявил, что тот остался в стране и добровольно ушел из Совбеза.

13 января Алия Назарбаева выложила в инстаграме пост, в котором назвала протесты «трагическими событиями» и поблагодарила за поддержку ее отца. Журналисты обратили внимание, что, согласно геолокации инстаграма, дочь Назарбаева находится в ОАЭ. После этого она удалила свой аккаунт в инстаграме.

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