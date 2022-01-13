Младшая дочь Назарбаева прокомментировала протесты в Казахстане. Она поблагодарила жителей страны за поддержку отца

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Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовала в инстаграме пост, в котором впервые прокомментировала протесты в Казахстане.

Она назвала произошедшее «трагическими событиями» и выразила соболезнования семьям погибших. «Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — написала дочь Назарбаева

«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — добавила Алия Назарбаева.

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Протесты в Казахстане начались 2 января и продолжались около недели. Поводом для них стало двукратное повышение цен на топливо. При этом одним из лозунгов протестующих стал «Шал, кет!», что переводится «Старик, уходи!». Считается, что он был направлен против Нурсултана Назарбаева, который после ухода с поста президента Казахстана оставил за собой значительные полномочия.

На фоне протестов нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с его самого важного поста — председателя Совета безопасности Казахстана. Появились слухи, что Назарбаев и члены его семьи могли покинуть страну. Но представитель экс-президента заявил, что тот остался в Казахстане и добровольно снял с себя полномочия главы Совбеза.

Сам Назарбаев и его дочери ранее не комментировали протесты в Казахстане и не появлялись на публике с тех пор, как они начались. Старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева перестала приходить на заседания нижней палаты парламента, депутатом которого она является. Официально причиной ее отсутствия было названо заражение коронавирусом.

В Казахстане Назарбаева и его семью обвиняли в коррупции. 8 января британское издание The Telegraph со ссылкой на судебные документы сообщило, что Алия Назарбаева в середине 2000-х вывела из Казахстана 300 миллионов долларов и купила на них недвижимость за границей и частный самолет.

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