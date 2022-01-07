Orda.kz: Нурсултан Назарбаев и его дочери уехали из Казахстана

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и три его дочери со своими семьями уехали из Казахстана на фоне , сообщило казахстанское издание Orda.kz, не указывая источник информации. Официально это не подтверждено.

По данным издания, из близких родственников первого президента в стране остался только его брат Болат Назарбаев.

7 января источник Orda.kz сообщил, что в Алматы задержали племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, но затем издание опровергло эти сведения.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, который он занимал почти 30 лет. Он сохранил за собой посты лидера партии власти «Нур Отан» и председателя Совета безопасности Казахстана. В ноябре 2021 года Назарбаев сложил с себя полномочия лидера партии «Нур Отан».

5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот мог занимать пожизненно.

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