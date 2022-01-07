Orda.kz: Нурсултан Назарбаев и его дочери уехали из Казахстана
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и три его дочери со своими семьями уехали из Казахстана на фоне массовых протестов, сообщило казахстанское издание Orda.kz, не указывая источник информации. Официально это не подтверждено.
По данным издания, из близких родственников первого президента в стране остался только его брат Болат Назарбаев.
7 января источник Orda.kz сообщил, что в Алматы задержали племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, но затем издание опровергло эти сведения.
Обращает на себя внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними… Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном.
В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, который он занимал почти 30 лет. Он сохранил за собой посты лидера партии власти «Нур Отан» и председателя Совета безопасности Казахстана. В ноябре 2021 года Назарбаев сложил с себя полномочия лидера партии «Нур Отан».
5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот мог занимать пожизненно.