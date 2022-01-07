Власти Казахстана на шестой день протестов объявили о восстановлении порядка в стране. МВД заявило об убийстве 26 «преступников» Главное к утру 7 января

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Вооруженные силы на площади в Алматы, 6 января 2022 года Мария Гордеева / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что во всех регионах страны на шестой день «в основном» восстановлен конституционный порядок. «Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Токаев утром 7 января на заседании с участием силовых структур.

В МВД Казахстана сообщили, что все здания городских и районных администраций, а также отделений полиции в республике взяты под контроль властей. На территории Казахстана ввели «критический красный» уровень террористической опасности, сообщило казахстанское агентство Tengrinews.

В стране полностью восстановлены пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки. Работа аэропорта Алматы приостановлена до обеда 7 января. Российские миротворцы вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли аэропорт под полный контроль, заявили в Минобороны РФ.

На территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов, в том числе шесть вокруг Нур-Султана. В Алматы вооруженные силы охраняют объекты стратегического значения и проводят «зачистку» улиц. Утром 7 января в Казахстане на непродолжительное время отключился интернет, но затем он заработал

В МВД сообщили об убийстве 26 «преступников», участвовавших в протестах в Казахстане. «Всего задержаны более трех тысяч преступников, ликвидированы 26, еще 18 вооруженных террористов ранены», — сказали в МВД. По информации ведомства, погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

Замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что первоначально полиция и Нацгвардия не стреляли по протестующим, «однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядкам». По словам Абаева, «толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками, и „коктейлями Молотова“ в руках», которые занимались мародерством и нападали на оружейные магазины, отбирали средства связи у полиции, захватывали и громили административные здания и офисы телеканалов в Алматы. По словам Абаева, среди террористов были снайперы, нападавшие на силовиков.

Вечером 6 января в Алматы возобновились столкновения и уличные бои. Очевидцы сообщали о стрельбе в районе площади Республики. Около 23:00 в центре Алматы съемочная группа казахстанского телеканала «Алматы» попала под обстрел. Погиб водитель, один журналист получил ранения. Перестрелки в Алматы продолжались всю ночь, отдельные выстрелы можно было слышать и утром 7 января, сообщил государственный телеканал «Хабар 24». «На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала „Мир“. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», — сказала в эфире журналистка телеканала. Утром в здании телеканала возник пожар. В Алматы участники беспорядков совершили две попытки захвата телебашни Коктобе, сказал замглавы администрации президента Даурен Абаев. «Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении», — добавил чиновник.

6 января Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также начала досудебное расследование по статье об актах терроризма. Виновным по этим статьям может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Александр Бакланов