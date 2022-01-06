Генпрокуратура Казахстана начала расследование «массовых беспорядков» и «актов терроризма». Виновным грозят сроки от восьми лет до пожизненного

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в рамках расследования беспорядков. Об этом со ссылкой на местный государственный телеканал «Хабар-24» сообщает «Интерфакс».

Речь идет о делах по фактам организации и участия в массовых беспорядках, а также о начале досудебного расследования актов терроризма. Виновным по этим статьям может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства, говорится в сообщении канала.

Ранее на фоне продолжающихся в Казахстане протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу, которая займется расследованием причин беспорядков, установит виновных и привлечет их к ответственности.

Протесты в Казахстане продолжаются пятый день подряд. По данным МВД страны к вечеру 6 января, при столкновениях с полицией задержаны 2298 человек. При этом сообщалось, что две тысячи задержаний приходятся на Алматы, где последние два дня сохраняется самая напряженная ситуация.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии пострадали. Точных данных о погибших и раненых гражданских лицах власти страны пока не приводят.

МВД Казахстана заявило, что участников протестов, оказывающих вооруженное сопротивление, «уничтожают».

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!