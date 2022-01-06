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В Алматы задержаны две тысячи человек

Источник: ТАСС

Полиция задержала в Алматы около двух тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.

Пресс-служба министерства назвала полицейскую операцию «зачисткой».

Издание Orda.kz сообщает, что людей задерживают около департамента полиции Алматы.

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