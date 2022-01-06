Перейти к материалам
Меняемся подарками!
новости

Десятки погибших, банки не работают, интернет отключен Что происходит в Казахстане 6 января. Онлайн

Прямой эфир

Что случилось:

— в Казахстане из-за массовых протестов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, банки не работают

— протестующие взяли штурмом несколько правительственных зданий, в Алматы разграблены магазины

— по заявлениям полиции, в ходе столкновений погибли десятки людей

— президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и попросил помощи у ОДКБ

— ОДКБ пообещала направить в Казахстан миротворцев для подавления протестов

В Алматы на площади Республики собралось около 200-250 протестующих. Кроме того, участники протестных акции вышли и на площадь в Актау. Новых требований (пока) не предъявляют.

Минздрав Казахстана сообщил о более тысячи пострадавших в ходе протестов. 400 человек госпитализированы, 62 — в реанимации.

В казахстанских колониях с 5 января введен «особый режим».

Из неожиданных последствий: биткоин упал более чем на 7% из-за протестов в Казахстане (вернее, из-за отключения интернета). На местные фермы приходилась 1/5 всей энергии, потребляемой для добычи криптовалюты по всему миру.

Полный список поручений Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных поручений, среди которых, к примеру, поддержание боевого духа военнослужащих. А еще есть такой пункт:

Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, Комитета национальной безопасности и других компетентных структур для выявления причин [беспорядков], установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

В Таразе сгорел филиал правящей партии «Нур Отан».

Сенатор Клишас в беседе с ТАСС заявил, что «никаких дополнительных решений со стороны России по направлению коллективных сил ОДКБ в Казахстан не требуется».

Киргизия заявила о готовности оказать Казахстану необходимую помощь в подавлении протестов в рамках ОДКБ.

Главное к 9:30 по Москве

— ОДКБ (куда входит и Россия) направит в Казахстан миротворцев

— ТАСС и другие агентства сообщают о стрельбе в Алматы, где по-прежнему сохраняется самая напряженная ситуация в стране

— доступ к интернету все еще блокируют

— работа всех банков приостановлена

К 9 утра по Москве атмосфера в редакции примерно как на картинке ниже. На этой ноте мы, собственно, и запускаем онлайн с акций протеста в Казахстане, начавшихся 2 января из-за резкого повышения цен на топливо.

Реклама