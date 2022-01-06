Десятки погибших, банки не работают, интернет отключен Что происходит в Казахстане 6 января. Онлайн
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Что случилось:
— в Казахстане из-за массовых протестов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, банки не работают
— протестующие взяли штурмом несколько правительственных зданий, в Алматы разграблены магазины
— по заявлениям полиции, в ходе столкновений погибли десятки людей
— президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и попросил помощи у ОДКБ
— ОДКБ пообещала направить в Казахстан миротворцев для подавления протестов
В Алматы на площади Республики собралось около 200-250 протестующих. Кроме того, участники протестных акции вышли и на площадь в Актау. Новых требований (пока) не предъявляют.
Минздрав Казахстана сообщил о более тысячи пострадавших в ходе протестов. 400 человек госпитализированы, 62 — в реанимации.
В казахстанских колониях с 5 января введен «особый режим».
Из неожиданных последствий: биткоин упал более чем на 7% из-за протестов в Казахстане (вернее, из-за отключения интернета). На местные фермы приходилась 1/5 всей энергии, потребляемой для добычи криптовалюты по всему миру.
Полный список поручений Токаева
Президент Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных поручений, среди которых, к примеру, поддержание боевого духа военнослужащих. А еще есть такой пункт:
Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, Комитета национальной безопасности и других компетентных структур для выявления причин [беспорядков], установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.
В Таразе сгорел филиал правящей партии «Нур Отан».
Сенатор Клишас в беседе с ТАСС заявил, что «никаких дополнительных решений со стороны России по направлению коллективных сил ОДКБ в Казахстан не требуется».
Киргизия заявила о готовности оказать Казахстану необходимую помощь в подавлении протестов в рамках ОДКБ.
Главное к 9:30 по Москве
— ОДКБ (куда входит и Россия) направит в Казахстан миротворцев
— ТАСС и другие агентства сообщают о стрельбе в Алматы, где по-прежнему сохраняется самая напряженная ситуация в стране
— доступ к интернету все еще блокируют
— работа всех банков приостановлена
К 9 утра по Москве атмосфера в редакции примерно как на картинке ниже. На этой ноте мы, собственно, и запускаем онлайн с акций протеста в Казахстане, начавшихся 2 января из-за резкого повышения цен на топливо.