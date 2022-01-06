ОДКБ отправила в Казахстан миротворцев. В Алматы в ходе «антитеррористической операции» убиты десятки людей Главное о протестах в Казахстане к утру 6 января

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Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Организация Договора о коллективной безопасности ( ) отправила войска в Казахстан, официально сообщили в организации «Интерфаксу». В состав миротворческого контингента вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Решение об отправке миротворцев приняли из-за «угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне», заявил премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян.

Силы ОДКБ будут участвовать в охране военной инфраструктуры и других объектов, включая космодром Байконур, от «разгула всяческих банд», пояснил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, с самими «этими бандами» справляются местные правоохранительные органы.

Издание Baza писало, что Россия привела в боевую готовность авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом, откуда в Казахстан могут отправить спецборт. Также в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский. ОДКБ подтвердила, что от России направлены подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Переброска ведется военно-транспортными самолетами.

Официально Россия пока не комментировала свое участие в миротворческой миссии ОДКБ. Киргизия, в свою очередь, заявила о готовности оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных поручений. В частности, прокуратуре, МВД и Комитету национальной безопасности страны он поручил создать следственную группу, которая займется расследованием причин протестов и беспорядков, установит виновных и привлечет их к ответственности. Вооруженным силам и Нацгвардии было поручено провести мероприятия по повышению боевой готовности и «поддержанию морального духа военнослужащих».

В Алматы, где сохраняется самая напряженная ситуация в стране, началась «антитеррористическая операция». Вечером 5 января власти вытеснили протестующих из местного аэропорта. В Алматы говорили, что активная фаза операции в городе ночью не планируется, но очевидцы сообщали о стрельбе. Утром 6 января ТАСС и «Sputnik Казахстан» сообщили, что на площади Республики перед акиматом произошла перестрелка между сотнями военных и вооруженными протестующими. Около 50 единиц техники, в том числе БТР и военные грузовики, окружили площадь по периметру.

По данным полиции Алматы, в ночь на 6 января были убиты десятки протестующих (точное число жертв не приводится), которые штурмовали административные здания и департамент полиции. Полиция также подтвердила информацию о разграблении одного из городских оружейных магазинов.

Вечером 5 января МВД Казахстана отчиталось, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, еще 317 сотрудников пострадали.

По всему Казахстану в результате протестов пострадали более тысячи человек , сообщил государственный телеканал «Хабар-24» со ссылкой на данные Минздрава страны. При этом 400 человек госпитализированы, 62 — находятся в реанимации.

По всей стране третий день блокируют интернет. 5 января он был полностью отключен, но вечером связь восстановилась. Утром 6 января государственный телеканал «Хабар 24» сообщил о новом ограничении на доступ к интернету. Власти заявили, что эта мера направлена на обеспечение безопасности. Кроме того, сообщается о перебоях с телефонной связью в Нур-Султане и Алматы.

Работа всех банков Казахстана приостановлена из-за «контртеррористической операции», сбоев в работе интернета, а также для защиты сотрудников финансовых организаций и их клиентов, заявили в Национальном банке республики. Ранее сообщалось, что жители страны массово пытаются снять наличные, у банков собираются очереди. Последние два дня из-за отсутствия интернета в Казахстане не проходят безналичные платежи.

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