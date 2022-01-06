Полиция заявила о гибели десятков людей в Алматы

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Полиция Алматы заявила, что в городе были убиты десятки протестующих, которые штурмовали административные здания. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости также со ссылкой на полицию уточняет, что «десятки нападавших были ликвидированы» в ночь на 6 января, когда они пытались захватить здание полиции в Алматы.

Утром 6 января ТАСС и «Sputnik Казахстан» сообщили, что в центре Алматы сотни военных оцепили площадь Республики, где находились протестующие. Произошла перестрелка, после чего военные сняли оцепление.

МВД Казахстана 5 января сообщило, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и еще 317 были ранены.