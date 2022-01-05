Протесты в Казахстане. Демонстранты захватили здание администрации Алматы. Онлайн

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Что случилось: В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в трех регионах, однако протесты продолжились. С утра 5 января участники демонстраций вступают в столкновения с полицейскими и пытаются захватить здания администраций в крупных городах.