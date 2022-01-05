Протесты в Казахстане. Демонстранты захватили здание администрации Алматы. Онлайн
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Что случилось: В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в трех регионах, однако протесты продолжились. С утра 5 января участники демонстраций вступают в столкновения с полицейскими и пытаются захватить здания администраций в крупных городах.
Новая цель участников акций протеста — алматинская резиденция президента.
Корреспондент «Интерфакса» сообщает, что в центре Алматы вооруженные палками протестующие бьют военных, которых встречают на своем пути, снимают с них бронежилеты, забирают оружие и щиты.
Обстановка в столице страны, городе Нур-Султан, тем временем пока спокойная, сообщает Sputnik Казахстан.
Около здания администрации толпа избивает сотрудников национальной гвардии, сообщает KazTag. Избиты около двух десятков нацгвардейцев, из них 4-5 пострадали очень серьезно.
Помимо здания администрации города в Алматы горит прокуратура.
Тем временем, некоторые силовики присоединяются к демонстрантам.
В центре Алматы слышны выстрелы, сообщает корреспондент РИА Новости. Тем временем силовики покинули площадь перед зданием администрации.
В захваченном здании администрации Алматы начался пожар.
Также протестующим удалось захватить здание администрации в Актобе. Там полицейские отказались применять к ним силу.
В Алматы митингующие пошли на штурм здания городской администрации. Полицейские пытались остановить их светошумовыми гранатами, однако этого сделать не удалось. В итоге демонстранты захватили здание.
Утром и днем 5 января тысячи протестующих вышли на улицы крупнейших городов страны, несмотря на выставленные полицейские оцепления и военную технику.
Рано утром 5 января Токаев принял отставку правительства. Президент возложил на уходящий кабинет ответственность за повышение цен. Однако протесты и беспорядки это не остановило.
Акции протеста начали перерастать в столкновения с полицией вечером 4 января. Сотрудники правоохранительных органов стали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ, протестующие — жечь машины. На этом фоне президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области, где начались протесты, и в Алматы (крупнейшем городе страны), а также в Алматинской области.