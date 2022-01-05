МВД Казахстана: в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, 317 пострадали

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В ходе столкновений с участниками акций протеста в Казахстане погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает МВД страны.

Еще 317 сотрудников пострадали. О погибших и пострадавших демонстрантах ведомство не сообщает.

Это первые официальные данные о жертвах и ранениях среди сотрудников сил правопорядка. Днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам упоминал о фактах гибели полицейских, однако ничего не говорил о количестве погибших и пострадавших.

О том, есть ли погибшие среди протестующих, пока достоверно неизвестно. Днем 5 января сообщалось, что в Атырау полицейские застрелили одного демонстранта, однако официально эта информация подтверждена не была.