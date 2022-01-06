ОДКБ направит в Казахстан коллективные миротворческие силы для подавления протестов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Организация договора о коллективной безопасности ( ) направит в Казахстан миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки» в стране. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что такое решение было принято «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Baza пишет, что Россия уже привела в боевую готовность авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом, откуда в Казахстан могут отправить спецборт. Помимо этого в соседнюю страну могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

О помощи ОДКБ попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что в стране действуют «террористические банды, которые прошли серьезную подготовку за рубежом».

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!