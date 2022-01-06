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ОДКБ направит в Казахстан коллективные миротворческие силы для подавления протестов

Источник: Никол Пашинян

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Казахстан миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки» в стране. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что такое решение было принято «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Baza пишет, что Россия уже привела в боевую готовность авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом, откуда в Казахстан могут отправить спецборт. Помимо этого в соседнюю страну могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

О помощи ОДКБ попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что в стране действуют «террористические банды, которые прошли серьезную подготовку за рубежом».

Протесты и погромы в Казахстане

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