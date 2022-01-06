От «демонстрантов» до «заговорщиков» и «террористов». Как за пять дней протестов в Казахстане изменилась риторика власти

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с телеобращением к жителям страны 5 января 2022 года Пресс-служба президента Казахстана / AP / Scanpix / LETA

Протесты, охватившие Казахстан и в некоторых городах переросшие в столкновения с силовиками, начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области на западе страны. Поводом для них стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, которым заправляют большую часть автомобилей региона. С 1 января стоимость топлива выросла с 50-60 до 120 тенге за литр. Протестующих в Жанаозене поддержали в других городах и селах страны, на акциях все чаще стали звучать политические требования. По мере распространения протестов менялось и то, как власти Казахстана говорят о случившемся. Вот как это было.

2 января

↓

В Минэнерго Казахстана рост цен, вызвавший протесты, объяснили ситуацией на рынке и ростом спроса на сжиженный газ. С 1 января торги топливом полностью перевели на электронные торговые площадки, что, по мнению ведомства, должно было «сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения».

В Мангистауской области, в свою очередь, заявили, что не имеют отношения к регулированию цен на газ, поскольку этот товар относится к «конкурентной среде».

Президент страны Касым-Жомарт Токаев называл участников акций протеста «демонстрантами» и призывал не нарушать общественный порядок.

3 января

↓

Правительство Казахстана по поручению Токаева создало комиссию для «рассмотрения социально-экономической ситуации» в Мангистауской области, а также обещает принять меры по регулированию цен на газ. Один из ее членов, министр энергетики Магзум Мирзагалиев, счел, что возможной причиной протестов стал сговор владельцев автозаправочных станций на западе Казахстана. Агентство по защите и развитию конкуренции начало в их отношении расследование.

Правительство заявило, что пока не может выполнить требование протестующих и снизить цены на газ до прежних 50 тенге за литр. При этом было объявлено, что собственники заправок Мангистауской области «в рамках социальной ответственности бизнеса» снизят цену топлива до 85-90 тенге за литр.

4 января

↓

Члены правительственной комиссии встретились с протестующими в , где на площади Ынтымак проходила мирная акция. Они пообещали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр и не преследовать протестующих.

По всей стране на акциях протеста начали требовать отставки правительства и ухода из большой политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сохранившего за собой значительный объем полномочий. Поздно вечером появились сообщения о начале столкновений в Алматы и применении спецсредств полицией.

Токаев по-прежнему называл протестующих «демонстрантами», но также упоминал неких «деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества» . В видеообращении к жителям страны он призвал «соотечественников» не поддаваться «эйфории митинговщины и вседозволенности», а молодежь — «не портить свои жизненные пути» и «не отравлять жизнь близким».

5 января

↓

Правительство страны ушло в отставку. Токаев переложил ответственность за повышение цен на кабинет министров, подчеркнув, что правительство не справилось со сдерживанием инфляции. По его словам, особая вина лежит на министерстве энергетики и национальных нефтегазовых компаниях.

В Алматы, в Мангистауской и Алматинской областях, а также в столице страны Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения. Токаев пояснил это решение тем, что обстановка в ряде регионов «накалилась». В частности, по словам президента, в Алматы орудуют «толпы бандитствующих элементов» и «заговорщиков» , которые «мотивированы финансово». Он пообещал действовать «максимально жестко» и объявил, что займет должность главы Совета безопасности страны, сместив с нее Нурсултана Назарбаева. Тот ситуацию с протестами публично не прокомментировал до сих пор.

В Алматы — жесткие столкновения протестующих с силовиками, на несколько часов участники акций захватили аэропорт, разгромили здание акимата и резиденцию президента. В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву.

Токаев обратился в за помощью в преодолении «террористической угрозы». Он заявил, что в стране действуют «международные террористические банды» , которые захватывают объекты инфраструктуры, в том числе алматинский аэропорт, и ведут бои с казахстанскими военными.

6 января

↓

В ночь с 5 на 6 января в Алматы объявили режим «антитеррористической операции». СМИ сообщили о случаях мародерства. Утром стало известно о перестрелке сотен военных и вооруженных протестующих на площади Республики. Полиция отчиталась, что ночью были «ликвидированы» десятки нападавших на административные здания и департамент полиции Алматы.

Токаев поручил прокуратуре, МВД и Комитету национальной безопасности страны создать группу, которая займется расследованием причин протестов, установит виновных и привлечет их к административной и уголовной ответственности.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!