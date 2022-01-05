Токаев ввел чрезвычайное положение и комендантский час в Алматы и Мангистауской области Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении режима чрезвычайного положения в городе Алматы и в Мангистауской области страны. Оба документа опубликованы на официальном сайте Токаева.

Режим чрезвычайного положения в обоих регионах установлен на период с 01:30 5 января до полуночи 19 января. Вот некоторые ограничения, которые он подразумевает:

комендантский час с 23:00 до 7:00;

создание специальных органов госуправления — комендатур во главе с руководителями региональных подразделений полиции;

ограничения на перемещение, в том числе въезд на территории, где объявлено чрезвычайное положение, и выезд с них;

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

временное изъятие оружия и боеприпасов у физических лиц.

В Казахстане с начала января продолжаются протесты против двукратного повышения цены на сжиженый газ, используемый в качестве топлива. Власти пояснили, что с нового года цены на газ стали свободными, но пообещали вернуть прежнюю стоимость топлива в некоторых регионах страны. Протесты, однако, лишь усилились. Их участники начали вступать в столкновения с полицией, власти стали применять спецсредства и блокировать интернет.

Мангистауская область Казахстана была регионом, где 2 января начались протесты. Алмата 4 января стала местом наиболее серьезных столкновений между демонстрантами и сотрудниками силовых структур.

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