Протесты против повышения цены на топливо в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Власти начали блокировать интернет

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Алматы, 5 января 2022 Павел Михеев / Reuters / Scanpix / LETA

В Казахстане начались столкновения между полицией и участниками протестов из-за повышения цен на топливо. Стычки зафиксированы в Алматы, Таразе, Актау и других городах. В Атырау протестующие окружили вышедшего к ним губернатора Махамбета Досмухамбетова и не позволили ему уйти. В столице страны Нур-Султане задержаны несколько сотен человек, в том числе журналист казахстанской версии Дархан Умирбеков. В Алматы на улицу вышли несколько тысяч протестующих, там также есть задержанные. Один из них — глава незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай.

Алматы

Интернет в Казахстане работает с перебоями. По информации « . Центральная Азия», по всей стране перестали работать мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. Мобильный оператор «Билайн» сообщил, что его мобильный интернет стал работать с перебоями «по независящим от компании причинам». Мобильный оператор Kcell объяснил проблемы со связью действиями властей по обеспечению безопасности. Ранее два издания — КазТАГ и Orda.kz — сообщили о блокировке, связав ее с освещением протестов.

Протесты начались на западе Казахстана сразу после Нового года. Причиной выступлений стало повышение цен на сжиженный нефтяной газ, которым заправляют большую часть автомобилей в регионе. Цены поднялись с 50-60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 российских рублей). Власти объяснили это тем, что с 1 января цены на газ стали свободными и определяются балансом спроса и предложения. Первыми 2 января протестовать против повышения цен начали жители города Жанаозен. Позднее митинги начались и в других городах.

3 января в правительстве говорили о невозможности полностью выполнить требования протестующих о восстановлении прежних цен, поскольку это противоречит «законам рынка». Но 4 января члены специальной правительственной комиссии заявили, что договорились о снижении стоимости сжиженного газа до цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области, где начались протесты. Позже снижение анонсировал в твиттере и президент страны Касым-Жомарт Токаев. О цене в 50 тенге заявили и власти Актобе. Тем не менее это не остановило протесты в Казахстане.

Президент Токаев также призвал «не следовать призывам деструктивных лиц». Он написал, что «требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно». Тем не менее уже в первые дни протестов звучали политические лозунги: демонстранты требовали отставки правительства и ухода из большой политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который остается главой Совета безопасности страны и сохраняет за собой значительный объем полномочий. В Актау, который был эпицентром протестов в первые дни, представители властей обещали не преследовать протестующих.

Алматы

На площади Республики в Алматы силовики применили светошумовые гранаты, а протестующие громят полицейские машины. Как сообщает корреспондент издания Sputnik, здание городской администрации (акимата) оцеплено властями. По данным журналиста, протестующие избили одного из полицейских. Общую численность демонстрантов он оценивает в тысячу человек. Ранее сообщалось, что в центр города направлялось несколько тысяч человек. Среди них активисты группы Oyan, Qazaqstan (Просыпайся, Казахстан), которая выступает за скорейшую демократизацию политической жизни страны.

Жители городов Актобе и Уральск собираются оставаться на центральных площадях всю ночь. Возле административных зданий они разжигают костры и организуют точки горячего питания.

Как начинались протесты

На западе Казахстана вдвое выросли цены на топливо. В городах и селах второй день не утихают протесты

Как начинались протесты

На западе Казахстана вдвое выросли цены на топливо. В городах и селах второй день не утихают протесты

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