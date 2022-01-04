«Власть не падет». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал видеообращение, в котором призвал участников протестов против повышения цены на топливо «проявить благоразумие» и не совершать незаконных действий. Видео опубликовал в фейсбуке пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Дорогие соотечественники. Вновь обращаюсь к вам. [Призываю] проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Токаев отдельно обратился к молодым людям, призвав их «не портить свои жизненные пути» и «не отравлять жизнь близким».

Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.

В Казахстане уже несколько дней продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый в качестве топлива. С нового года он подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 российских рублей). Протесты начались в Жанаозене, но позднее распространились и на другие города страны.

Власти объяснили, что цены на газ с нового года стали свободными. 3 января в правительстве заявили, что требование о восстановлении старых цен противоречит «законам рынка». Но 4 января специальная правительственная комиссия объявила о снижении цен на газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области, где начались протесты. О цене в 50 тенге заявили и власти города Актобе.

Это не остановило протесты. 4 января в ряде городов начались столкновения между протестующими и полицией. Демонстранты требовали не только снижения цен, но и отставки правительства, а также ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сохраняет за собой значительный объем полномочий.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев призывал протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц». Он пообещал, что «требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно».

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