В Алматы взорвалась полицейская машина. Против демонстрантов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ

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В Алматы загорелись несколько полицейских автомобилей, которые разбили протестующие. Одна из машин взорвалась, пишет агентство КазТАГ.

Ранее « . Центральная Азия», «Sputnik Казахстан» и Vласть.kz сообщили, что сотрудники силовых структур применили спецсредства против протестующих, пришедших на площадь Республики, где находится здание городского Алматы.

Численность протестующих на площади журналисты оценили от одной до нескольких тысяч человек. Сообщается, что они били палками патрульные машины и пытались отбирать щиты у ОМОНа. Одного полицейского избили, передает «Sputnik Казахстан».

Сотрудники силовых структур применяли против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Они оттеснили с площади большую часть участников митинга, сообщает «Sputnik Казахстан». По информации Vласть.kz, люди сами стали уходить с площади.

Обновлено. "Медиазона" сообщила о нападении на своего журналиста, когда он снимал, как участники протестов разбивали полицейские автомобили. У журналиста хотели забрать телефон. Позднее его отдали, но экран оказался разбит.

В Казахстане несколько дней продолжаются протесты против повышения цены на сжиженый нефтяной газ, используемый в качестве топлива. Он подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 российских рублей).

Власти пояснили, что с нового года цены на газ стали свободными. Но пообещали вернуть прежнюю стоимость топлива в Мангистауской области, где начались протесты, и в городе Актобе. Однако это не успокоило протесты.

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