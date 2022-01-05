Протестующие захватили аэропорт Алматы

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Участники акций протеста захватили аэропорт Алматы; он прекратил работу. Это подтвердила пресс-служба аэропорта, сообщает «Orda.kz».

По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров.

В пресс-службе также отметили, что перед захватом военные, находившиеся в аэропорту, ушли в неизвестном направлении.

Помимо аэропорта Алматы, в Казахстане прекратил работу аэропорт Актау.

В Алматы ранее протестующие захватили здание городской администрации и резиденцию президента. Оба здания были подожжены.

Вечером 5 января «Аэрофлот» должен был выполнять рейс в Алматы из Шереметьева. За несколько часов до вылета авиакомпания заявила о его отмене.

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