Перейти к материалам
Меняемся подарками!

Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в третьем регионе страны — Алматинской области

Источник: Президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области на фоне массовых протестов, вызванных ростом цен на топливо.

В рамках режима ЧП будет действовать комендантский час, усилят охрану общественного порядка и особо важных объектов, ограничат свободу передвижения, въезд и выезд из региона. Помимо этого, запрещены любые митинги и демонстрации.

Режим ЧП будет действовать до 19 января.

Вечером 4 января режим ЧП был введен в Алматы и в Мангистауской области.

Утром 5 января Токаев принял отставку правительства страны, а также объявил о государственном регулировании цен на социально значимые продукты.

Протесты в Казахстане

Успеть сделать важное дело:
Поддержать «Медузу» —

Бегу!
Реклама