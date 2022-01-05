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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области на фоне массовых , вызванных ростом цен на топливо.

В рамках режима ЧП будет действовать комендантский час, усилят охрану общественного порядка и особо важных объектов, ограничат свободу передвижения, въезд и выезд из региона. Помимо этого, запрещены любые митинги и демонстрации.

Режим ЧП будет действовать до 19 января.

Вечером 4 января режим ЧП был введен в Алматы и в Мангистауской области.

Утром 5 января Токаев принял отставку правительства страны, а также объявил о государственном регулировании цен на социально значимые продукты.

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