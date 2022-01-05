В Алматы протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. В ней начался пожар

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Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы. В здании начался пожар.

Здание администрации Алматы ранее также было захвачено и подожжено.

Полиция рассказала, что в городе сожгли больше 120 машин, в том числе 33 полицейских, а также машины скорой помощи и пожарные автомобили.

По данным полиции, разгромлены 120 магазинов, 180 предприятий общественного питания, около 100 офисов. Избиты более 500 человек.

Массовые протесты в Казахстане начались после двукратного повышения цен на топливо для автомобилей. Демонстранты вступают в столкновения с полицией и штурмуют административные здания. В Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения.

Правительство страны отправлено в отставку, а решение о повышении цен на топливо приостановлено, но это не остановило протесты.

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