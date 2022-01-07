Президент Казахстана приказал армии стрелять на поражение по «террористам»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 7 января с третьим телеобращением после начала в стране.

Токаев заявил, что отдал армии и правоохранительным органам приказ открывать огонь на поражение по «террористам», которые участвуют в массовых беспорядках в Казахстане.

«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать [огонь] на поражение без предупреждения», — сказал Токаев в обращении, показанном в эфире республиканских телеканалов (цитата по «Интерфаксу»).

Токаев также заявил, что «с преступниками и убийцами» не может быть мирных переговоров. «Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами», — подчеркнул он.

Президент Казахстана поблагодарил президента России Владимира Путина, который «по-товарищески тепло отреагировал» на обращение Токаева к странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности. 5 января Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью в борьбе с «международными террористическими бандами».

«Критически важно понять, почему государство „проспало“ подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов», — сказал Токаев в телеобращении.

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