МВД Казахстана: во время столкновений задержаны 2298 человек. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов

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В ходе беспорядков в Казахстане, по данным на вечер 6 января, задержаны 2298 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Ранее МВД сообщало, что только в Алматы в ходе так называемой зачистки задержаны около двух тысяч человек.

Погибли, по данным МВД, 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии пострадали.

Данных о погибших и раненых гражданских лицах власти Казахстана пока не сообщают.

В Казахстане из-за протестов, начавшихся после решения властей поднять цены на автомобильное топливо, объявлен режим ЧП и введен комендантский час.

В страну направлены миротворческие силы из России и Беларуси. Власти Казахстана попросили о такой помощи стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).