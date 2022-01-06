МВД Казахстана заявило об «уничтожении» участников протестов, которые отказались сложить оружие

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МВД Казахстана заявило, что участников протестов, которые не выполняют законные требования сложить оружие и оказывают вооруженное сопротивление, уничтожают. Так заявление МВД процитировал «Интерфакс».

РИА Новости со ссылкой на «Sputnik.Казахстан» привело эту цитату из заявления МИД Казахстана в другой форме. Это сообщение РИА Новости массово репостят российские телеграм-каналы.

Официально МВД Казахстана пока сообщило только данные о погибших и раненых сотрудниках правоохранительных органах и о числе задержанных участниках акций протеста. Данных о погибших и раненых участниках акций протеста власти Казахстана не сообщают. При этом очевидцы рассказывают о раненых и погибших, в том числе 6 января в центре Алматы.