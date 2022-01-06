Очевидцы сообщили о погибших и раненых в столкновениях в центре Алматы

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В районе площади Республики в центре Алматы произошли столкновения между протестующими и полицией. Корреспондент ТАСС с места событий сообщает, что люди, бегущие со стороны площади Республики, рассказали о погибших и раненых в результате столкновений.

Официально власти пока информацию о жертвах не комментируют.

Телеграм-каналы, в том числе SHOT, распространили видео, снятое, как утверждается, в центре Алматы 6 января. На записи слышны звуки выстрелов.

В Казахстане с начала января проходят массовые акции протеста, они начались после решения властей поднять цены на топливо для автомобилей.

В стране из-за протестов объявлен режим ЧП и введен комендантский час. Власти Казахстана попросили стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прислать в страну миротворцев. Как объявило Минобороны РФ вечером 6 января, в Казахстан уже прибыли первые самолеты с российскими десантниками и военной техникой.