Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну, он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в твиттере объявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Назарбаев, по словам его пресс-секретаря, призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Казахстанское издание Orda.kz вечером 7 января сообщило, что Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан на фоне массовых протестов, продолжающихся в стране с начала января.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот занимал последние годы.

Назарбаев с начала протестов не появлялся на публике и не выступал с заявлениями.

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